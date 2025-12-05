По искане на европрокуратурата 6 българи са арестувани за ДДС карусел

Европейската прокуратура съобщи, че по искане на офиса ѝ в София от вчера на територията на България са извършени над 80 претърсвания в рамките на разследване на трансгранични измами с ДДС, които са нанесли щети за над 13 милиона евро.

Задържани са шестима български граждани. Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) са извършили обиски в 9 града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Иззети са документи, мобилни телефони, инвестиционни златни монети и медали, както и над 255 000 евро в брой.

Престъпната мрежа е действала от 2019 г. и е извършвала измама, известна като "ДДС карусел". Става въпрос за сложна схема, при която се злоупотребява с правилата на ЕС за освободени от ДДС трансгранични сделки между юридически лица в държавите членки. Разследваната мрежа е регистрирала и упражнявала контрол върху фирми от типа "търговци фантоми".

Чрез повече от 60 дружества, регистрирани в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски транзакции, за да се поискат неправомерно възстановявания на ДДС от националните данъчни органи, понеже "доставчиците", също контролирани от групата, са "изчезвали", без да извършат никакви плащания.

Една от схемите е включвала фиктивна търговия с фуражи и е генерирала общ оборот от над 51 млн. евро. Друга от схемите е включвала фиктивни доставки на стоки в строителния сектор.