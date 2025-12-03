В Италия тестваха петия ни медицински хеликоптер

Петият български медицински хеликоптер, премина летателни тестове пред българската комисия, която е на посещение в базата на Leonardo S.p.A, в италианския град Верджате.
Това бе съобщено от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.
Комисията включва трима представители на Министерството на здравеопазването, както и представители на авиационния оператор „България Хели Mед Сървиз” ЕАД.
Те трябва да извършат т.нар. техническо приемане на летателната машина, оборудването и медицинската апаратура. След това ще започне и организация по прелитането до България.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник