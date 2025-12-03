В Италия тестваха петия ни медицински хеликоптер

хеликоптер

Снимка ЦСМПВ
Медицински хеликоптер

Петият български медицински хеликоптер, премина летателни тестове пред българската комисия, която е на посещение в базата на Leonardo S.p.A, в италианския град Верджате.

Това бе съобщено от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

Комисията включва трима представители на Министерството на здравеопазването, както и представители на авиационния оператор „България Хели Mед Сървиз” ЕАД.

Те трябва да извършат т.нар. техническо приемане на летателната машина, оборудването и медицинската апаратура. След това ще започне и организация по прелитането до България.

