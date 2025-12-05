СДВР пусна сводка за предишни провинения на 5 от задържаните за погромите след протеста

OFFNews 05 декември 2025 в 22:56 2500 2
Провокациите и погромите след протеста на 1 декември в София

Снимка БГНЕС
Провокациите и погромите след огромния протест на 1 декември в София

В петък вечерта Столичната дирекция на вътрешните работи публикува информация за "предишни прояви" на петима от задържаните след протеста на 1 декември в София. 

Сводката, публиквана във Facebook страницата на СДВР, е следната:

"Ж. Ж. (19 г.)
2023 г. – Управление на МПС след употреба на наркотични вещества - чл.343 б, ал.3 от НК /ОДМВР - Стара Загора/
К. Й. (21 г.)
2022 г. – задържан в Девето РУ-СДВР за закана
2023 г. – задържан по чл.281, ал.2, т.4 противозаконно подпомага чужденец да пребивава или преминава през страната в нарушение на закона по отношение на малолетно или непълнолетно лице
2024 г. - чл.343 б, ал.6 отказва тестване за употреба на алкохол и наркотични вещества при управление на МПС /РУ - Приморско/
Л. Т. (25 г.)
2023 г. – привлечен като обвиняем по чл.281, ал.2, т.4 противозаконно подпомага чужденец да пребивава или преминава през страната в нарушение на закона по отношение на малолетно или непълнолетно лице /Девето РУ-СДВР/
2024 г.- привлечен като обвиняем по чл.330, ал.1 палеж на имущество- значителна стойност /РУ - Дупница/
М. И. (21 г.)
2024 г.- привлечен като обвиняем по чл.343 в, ал.1 управление на МПС при след лишаване от правоуправление /Девето РУ-СДВР/
Н. А. (21 г.)
На 22 октомври 2022 г. е задържан за извършена кражба по чл. 194 от НК /Четвърто РУ - СДВР/
На 28 ноември 2024 г. е задържан за притежание на „кристали“ /Шесто РУ – СДВР/. За притежание на същото наркотично вещество е задържан и на 14 април 2025 г. /Първо РУ – СДВР/
На 2 юли 2025 г. същият е проверен от служители на Отдел „Специализирани полицейски сили“, като е установена съпричастност към т.нар. „локали“.

В четвъртък Софийският районен съд остави в ареста четирима от задържаните. Те са с обвинения за хулигански действия. Решението подлежи на обжалване и протест.

Реакция на майката на Николай Алексиев

Десислава Алексиева - майката на 21-годишния Николай Алексиев, един от задържаните в понеделник вечерта, коментира във Facebook съобщението на СДВР така:

"СДВР изнася данни за задържаните. Изнесени са данни от досието на лицето Н. А. Ясно е кой е това, нали? При тези задържания всички досъдебни производства са прекратени. Прекратени са от Прокуратата. Което означава, че лицето не е криминално проявено. Единственото, за което съжалявам, че не съм знаела, че всички тези задържания е трябвало да бъдат обжалвани. По повод на написаното за 2 юли 2025 г. искам да попитам: Ако някога сте проверявани от полицията, да не би да се окаже, че СДВР смята и вас за съпричастни към т. нар. „локали”? Защото за всички, които познават Ники, е ясно, че той не е съпричастен към тях. Но е важно да има внушения."

---------------------------

В подкаста на OFFNews разговаряхме с Десислава Алексиева – майката Николай Алексиев. Видеото можете да видите тук:

    17477

    2

    dardorel

    06.12 2025 в 08:35

    -0
    +2
    Г-жа Алексиева по-добре да спре да ни занимава с "детето" си."Детето е мъж на 21г. и е време да обере позитивите и негативите от направеното или пропуснатото да направи от него.Колкото повече факти стават ясни,толкова повече обществото не приема такива "протестъри".Ще цитирам : ако си беше мълчала щеше да остави по-добро впечатление,отколкото да продължи да говори и да разсее всякакви съмения...относно "детето".
    P.S. Не чух в речника на госпожата да присъстват понятия като критика,самокритика,възпитание,превъзпитание,съжаление за стореното и т.н.

    1505

    1

    СребъренЛок

    06.12 2025 в 08:29

    -0
    +12
    Бе нещо няма коментарчета.
    Къде отидоха разкритията какви изроди са полицаите?
    Или точно обратното, как си бъркали в носа и нищо не правели.
    Имам един приятел, полицай, върна се от протеста оня ден. Със сцепена вежда. Хванал някакви, единият "случайно" с лакът му разбил веждата. Той докладвал на началника. Началникът се ошмулил, огледал, па го дръпнал настрана, остаи ги тия ще си имаш неприятности, те са на Мирчев хора.
    .........
    Нееееееее със сигурност не става въпрос за Мирчев от Крушари, нито за демократичната антикорупционна секта, нито за това, че са двуаршинци.
    Трябва едно да се разбере: Не пипай демократичните демократи!
    Те са свещени и вечно почтени!
    Тая гад, приятеля ми послъгва, мръсен гербаджия, пееееффффско ичадие.
     
    X

