СДВР пусна сводка за предишни провинения на 5 от задържаните за погромите след протеста

В петък вечерта Столичната дирекция на вътрешните работи публикува информация за "предишни прояви" на петима от задържаните след протеста на 1 декември в София.

Сводката, публиквана във Facebook страницата на СДВР, е следната:

"Ж. Ж. (19 г.)

2023 г. – Управление на МПС след употреба на наркотични вещества - чл.343 б, ал.3 от НК /ОДМВР - Стара Загора/

К. Й. (21 г.)

2022 г. – задържан в Девето РУ-СДВР за закана

2023 г. – задържан по чл.281, ал.2, т.4 противозаконно подпомага чужденец да пребивава или преминава през страната в нарушение на закона по отношение на малолетно или непълнолетно лице

2024 г. - чл.343 б, ал.6 отказва тестване за употреба на алкохол и наркотични вещества при управление на МПС /РУ - Приморско/

Л. Т. (25 г.)

2023 г. – привлечен като обвиняем по чл.281, ал.2, т.4 противозаконно подпомага чужденец да пребивава или преминава през страната в нарушение на закона по отношение на малолетно или непълнолетно лице /Девето РУ-СДВР/

2024 г.- привлечен като обвиняем по чл.330, ал.1 палеж на имущество- значителна стойност /РУ - Дупница/

М. И. (21 г.)

2024 г.- привлечен като обвиняем по чл.343 в, ал.1 управление на МПС при след лишаване от правоуправление /Девето РУ-СДВР/

Н. А. (21 г.)

На 22 октомври 2022 г. е задържан за извършена кражба по чл. 194 от НК /Четвърто РУ - СДВР/

На 28 ноември 2024 г. е задържан за притежание на „кристали“ /Шесто РУ – СДВР/. За притежание на същото наркотично вещество е задържан и на 14 април 2025 г. /Първо РУ – СДВР/

На 2 юли 2025 г. същият е проверен от служители на Отдел „Специализирани полицейски сили“, като е установена съпричастност към т.нар. „локали“.

В четвъртък Софийският районен съд остави в ареста четирима от задържаните. Те са с обвинения за хулигански действия. Решението подлежи на обжалване и протест.

Реакция на майката на Николай Алексиев

Десислава Алексиева - майката на 21-годишния Николай Алексиев, един от задържаните в понеделник вечерта, коментира във Facebook съобщението на СДВР така:

"СДВР изнася данни за задържаните. Изнесени са данни от досието на лицето Н. А. Ясно е кой е това, нали? При тези задържания всички досъдебни производства са прекратени. Прекратени са от Прокуратата. Което означава, че лицето не е криминално проявено. Единственото, за което съжалявам, че не съм знаела, че всички тези задържания е трябвало да бъдат обжалвани. По повод на написаното за 2 юли 2025 г. искам да попитам: Ако някога сте проверявани от полицията, да не би да се окаже, че СДВР смята и вас за съпричастни към т. нар. „локали”? Защото за всички, които познават Ники, е ясно, че той не е съпричастен към тях. Но е важно да има внушения."

