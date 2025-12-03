Пет проекта ще получат финансиране по дарителска програма ''Заедно за здраве''

За четвърта поредна година бяха отличени проекти по дарителската програма "Заедно за здраве". Плакети и финансиране получиха пет неправителствени организации, които подобряват живота на пациентите отвъд лечението.

Г-н Роберт Кужела – представител на фармацевтичната компания TEVA, учредител на програмата, връчи награда, която пряко засяга местната общност в Дупница – проектът „Светулка Дупница“ на Сдружение Ротари клуб Дупница за създаване на детски кът в Детското отделение на болницата на града, който да намали стреса от лечението и да носи успокоение на малките пациенти с уютно място за игри и творчество.

Методи Димитров – председател на Сдружение Ротари клуб Дупница – обясни, че в момента цялото детско отделение се разчиства и подготвя за цялостен ремонт, който ще започне в първите дни на новата година. „С парите ще направим кът, в който децата не само да играят, но и да рисуват, да творят. Ще осигурим и терапевт, за да преминават дните в болничната среда по-леко и безболезнено“, каза Методи Димитров.

Награда получиха и Искрен Зографски и Ива Филипова от Фондация "Рестарт" за проекта „Breast Active Month“. Целта на техния проект е да предложи лекции и физически тренировки за жени с рак на гърдата и други видове рак, като съчетава медицинска експертиза и физическа активност за подобряване на психичното и физическото здраве и качеството на живот.

„С Ива сме бивши онкопациенти и създадохме фондацията, за да напомняме на пациентите, че болестта не е определяща за тяхната личност. Ние искаме да им върнем вярата в живота и да отхвърлят бремето болестта“, каза Искрен Зографски. А Ива Филипова обеща на жените с онкологични заболявания в Дупница едно приятно събитие през март с тренировки и полезна информация.

Признание получиха и Ани Стоянова от Фондация „Даная“ и Лидия Витанова от Сдружение „Заедно срещу саркома“ за проекта „След бурята“, който ще оказва психологическа подкрепа за родители, загубили дете, за им създаде устойчива общност и ги извади от изолацията и депресията.

„Подкрепата на родители, загубили дете, вследствие на заболяване или друга причина, е много трудна тема. Целта ни е да създадем общност от такива хора и да им предложим психологическа подкрепа, за да се чувстват чути, разбрани и подкрепени. Преди три седмици засадихме дръвчета в памет на всяко дете, което сме загубили, и се надяваме да стане прекрасна гора, където всяка пролет да посрещаме новия живот“, казаха Ани Стоянова и Лидия Витанова, като благодариха за наградата.

Сред отличените проекти бе и "Здраве от природата - градина на възможностите" представен от Анита Бързачка от Асоциация на родители на деца с епилепсия. Това е проект, който насърчава физическото и психично здраве, социалната интеграция и чувството за принадлежност на хора с увреждания чрез адаптирана билкова градина, обучения и трудотерапия.

Финансиране ще получи и проектаът „Психологическа подкрепа за хората с МС и техните близки“, който предлага групови терапии за намаляване на тревожността, преодоляване на изолацията и подобряване качеството на живот.

„Чрез човещината, която ни давате в този момент, ще предложим на новодиагностицирани хора с МС не само групови, но и индивидуални психотерапии, които ще им помогнат да приемат диагнозата не като присъда и да продължат напред, въпреки трудностите“, заяви представителят на фондация „МС – Заедно към върха“ Здравка Цветарска.