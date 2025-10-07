Младите медици, които ''не крепят системата'', поискаха оставката на здравния министър

Призиви за оставка на здравния министър Силви Кирилов прозвучаха на протеста на младите медици и специалистите по здравни грижи. Протестът започна пред Министерството на здравеопазването и завърши с шествие до пл. "Орлов мост".

По-рано днес, пред журналисти, министърът заяви, че здравната система не се крепи на младите специалисти и че исканията им за увеличение на възнагражденията са възможни "колкото слънцето да изгрее от запад".

Коментарът предизвика нова вълна на недоволство сред протестиращите, които повториха исканията си за по-добри условия за обучение, специализация и труд, и по-високи възнаграждения.

От Инициативен комитет "Бъдеще в България" настояват за повишение на заплатите на младите лекари със 150% от средната брутна заплата (СБРЗ) за страната. За специалистите по здравни грижи исканото увеличение е 125% от СБРЗ.

Те са категорични, че проявеното търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на техните проблеми, вече е изчерпано, макар да бе създадена работна група, която трябваше да изработи вариант на законопроект, приемлив за протестиращите.

Министерството на финансите се крие

"Макар че срокът, който беше поставен за първо заседание на работната група, беше 14 дни, обявен от 11 септември, първото заседание беше след като изтече този срок на 26 септември. На тази среща не се случи нищо съществено, никаква крачка напред. Говориха се същите неща, които се говориха през юли на Здравна комисия. Следващото заседание на работната група е този петък. Има огромна дупка в този процес и тя е Министерството на финансите, което не се появява нито на работна група, нито в Комисията по здравеопазването. Не пращат становища, макар такива да се изискват, и това ни навежда на мисълта, че се крият, не искат да предвидят финанси за нас", коментира пред OFFNews Василена Димитрова от ИК "Бъдеще в България".

На кого се крепи системата

"Здравната система засега не се крепи на младите лекари, защото все още има възрастни лекари, които работят, но когато тези възрастни лекари си тръгнат не знам кой ще поеме щафетата. Ние се чувстваме пренебрегнати, защото министърът продължава да твърди, че нищо не зависи от МЗ. Разбрахме, че явно нищо не зависи от него, надяваме се да дойде някой друг, от когото ще зависи", каза Василена.

Според нея умишлено се създава разделение на млади и възрастни лекари.

"Зад гърба ни има много лекари специалисти, които са с дългогодишен опит и въпреки това подкрепят нашата борба за по-справедливи условия и възнаграждение в сектора. Символично се събираме пред МЗ, защото отношението на министъра вече прекрачи всяка граница на нашето търпение и искаме да покажем, че има ентусиазъм, има хора и няма да спрем, докато нещо не се промени в системата. Протестите ще продължат до удовлетворяване на исканията ни, категорична е тя.

Техният протест е и наш протест

"Не само ги подкрепяме, ами се присъединяваме, защото причините, които доведоха до техния протест, са същите като тези, които водят до безизходица на нашата професия. Неглижиране на проблемите, протакане на нещата, това е нахалство и ние няма да го търпим", заяви пред OFFNews Лиляна Петрова, председател на УС на Асоциацията на помощник-фармацевтите.

Обществото не знае, че в Закона за лекарствата (Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, б. а.), който е наш основен закон, пише, че всички дейности се извършват от магистър-фармацевти. Ние къде сме в аптеката? Като какви присъстваме? Отделно от това в закона има текстове, които буквално се "блъскат" един в друг. В аптеки не може да имаме дейност, но в дрогерии може, в селските аптеки може, в големите градски аптеки също. Всички депутати казват "аргументите ви са железни", но непрекъснато отглагат да ги разгледат, казва Петрова.

"Искаме една единствена дума в закона - да се запише, че отпускаме лекарства без рецепта самостоятелно, което същият този закон регламентира в дрогерия и селска аптека, и отпускане на лекарства по рецепта под контрол на магистър. Това е реалната действителност в България от 60 години," каза тя.

Възможно ли е увеличението на заплатите

"Възложихме на икономисти да направят изчисления, взехме данни от МЗ за всяка публична болница. Те са 180 държавни и общински - по категории персонал, колко служители има и какви са средните брутни възнаграждения. На базата на разликата с това, което сме предложили 150% за лекар без специалност от средната брутна работна заплата и 125% на мед. сестри и специалисти по здравни грижи - болница по болница направихме изчислението. Това, което се получи като резултат е, че за сестрите основната сума 223 млн. лв., защото са много и възнагражденията им са драстично ниски; за лекари без специалност и специализанти бройката е по-малка и за техните възраграждения са необходими около 20-30 млн. лв.", коментира депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" доц. Васил Пандов, който присъства на протеста. Доц. Пандов е един от инициаторите за създаването на платформа с възнагражденията в публичните лечебни заведения.

Фундаментални грешки

Здравният министър хубаво е казал, че системата не разчита на младите лекари, но има няколко фундаментали грешки. Първата е, че тези млади лекари няма да останат в България. Те няма да бъдат лекарите, на които той ще разчита, защото след 15 години няма да има кой да лекува хората, ако тези лекари не останат тук. Втората грешка е, че всъщност основната част от тази сума, която трябва да се финансира от държавата е за сестрите. А ние знаем, че проблемът със сестрите е много сериозен, въпреки че той не ги споменава и избягва този проблем, заяви народният представител.

По думите му в момента няма никакъв законо критерий, по който да се формират възнагражденията в сектора.

"Това води до няколко неща. Първо, има лечебни заведения, които могат да си позволят тези заплати, но не го правят, защото никой не го иска от тях, а инвестират в обществени поръчки за скъпа апаратура или нещо друго. Второ, има огромни диспропорции в заплатите в болниците. Когато публикувахме тази платформа, бях залят от сигнали, че реалните заплати са много по-ниски. Когато няма законови изисквания, заплатите се управляват по непрозрачен начин, има огромни диспропорции и даже болници, които могат да си позволят по-високи заплати, не го правят, каза Васил Пандов за OFFNews.

Той заяви, че не приема аргумента, че средната работна заплата не е добър критерий. "Тя присъства в четири други закона - за отбраната, за МВР, за висшето образование, за предучилищното и училищното образование, дори в Кодекса на труда. Как може да е критерий в 5 други закона, а в този да не може?, риторично пита народният представител от ПП.

Без особен оптимизъм

"Утре ще има извънредна комисия по здравеопазването, защото ние внесохме искане за това. Опасяваме се, че ще бъде внесен държавният бюджет, без да бъдат предвидени тези средства. И след това ще се използва аргументът "не можем да приемем това, тъй като бюджетът не го предвижда". Странно за мен е, че комисията е утре, а работната група в петък. До момента не съм голям оптимист. Дефицитът е по-голям, отколкото МФ обявява, нашата прогноза е за 5% дефицит, защото се поеха огромни задължения за ББР и други структури в размер на 9 млрд. лв. (излишни според нас)", посочи Пандов.

В сряда Комисията по здравеопазването се събира на извънредно заседание, на което ще бъде разгледан общият законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.