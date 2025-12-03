Козметичните филъри може да доведат до загуба на зрение

Поставянето на козметични филъри в областта на лицето крие риск от опасно усложнение – запушване на артерии, което може да доведе до загуба на кожа и дори слепота заради нарушено кръвоснабдяване, съобщава Би Би Си.

Екип, ръководен от д-р Роза Сигрист от Университета в Сао Пауло, е използвал ултразвук, за да проучи 100 случая на неправилно поставени филъри. Изследването, което ще бъде представено на годишната среща на Радиологичното общество на Северна Америка, показва, че при почти половината пациенти е липсвало кръвоснабдяване в малки кръвоносни съдове, а при една трета – в големи артерии на лицето.

Според д-р Сигрист усложненията, познати като „съдова оклузия“, настъпват, когато филърът попадне в или твърде близо до кръвоносен съд. Това може да доведе до некроза на тъканите и деформации.

„Особено рискови са зоните около носа, тъй като там артериите са свързани с ключови структури в главата, което увеличава опасността от кожни увреждания, слепота и дори инсулт“, посочва тя пред Би Би Си.

Затова експертите препоръчват клиниките да използват ултразвук както при планиране, така и при лечение на усложнения. По думите на Сигрист, насоченото с ултразвук поставяне на хиалуронидаза е по-ефективно и изисква по-малки количества от медикамента, отколкото „сляпото“ инжектиране.

Британската асоциация на пластичните естетични хирурзи (BAAPS) отбелязва, че ултразвукът все по-често се използва в естетичната медицина, но все още не е стандарт. Президентът на BAAPS Нора Нюджън казва, че картографирането на кръвоносните съдове предоставя ценна информация и подчертава нуждата от по-строга регулация и извършване на подобни процедури единствено от медицински обучени специалисти.

Правителството на Обединеното кралство планира въвеждане на нови ограничения за козметични процедури. Според предложението само „подходящо квалифицирани“ здравни специалисти ще могат да извършват високорискови интервенции, а клиниките, предлагащи филъри и ботокс, ще трябва да получат лиценз. Обществено обсъждане се очаква в началото на 2026 г., след което парламентът ще реши какви мерки да въведе.