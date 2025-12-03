БЛС: Обещанията в оттегления бюджет на НЗОК бяха неизпълними

Предложенията в оттегления бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. бяха неизпълними и създаваха напрежение в съсловието, посочват в позиция от Българския лекарски съюз (БЛС).

Според съсловната организация заложените промени са игнорирали цели сектори в здравеопазването и са довели единствено до нагнетяване на напрежението.



Времето на бюджетните, гарантирани заплати, несвързани с реална работа, квалификация и натоварване, отмина преди повече от 25 години. Днес се заплаща за реално извършена дейност. Порочно и неефективно е да се възражда модел, основан на уравниловка и на безусловно раздаване „на калпак", както и да се рушат принципите на установения механизъм за финансиране на лечебните заведения. Всеки, който желае сигурна държавна заплата, и сега има възможност да работи в структури, финансирани пряко от Министерството на здравеопазването. Опитите подобен подход да бъде разширяван към цялата система създават усещане за несправедливост, нарушават баланса в системата и водят до разслоение между отделните участници в здравеопазването, пишат от БЛС.

От съсловната организация посочват, че остават на позицията си, че проблемите в сектора могат да се решат само с "последователна държавна политика".



От Лекарския съюз припомнят и предложенията си: подкрепа за младите лекари през първите години на специализация и за специалистите по здравни грижи в първите пет години от професионалния им път; лекарите и специалистите по здравни грижи от демографски уязвими и икономически изостанали региони да бъдат целево финансирани.



От БЛС подчертават, че устойчивото развитие на здравната система не може да бъде постигнато чрез механични решения, уравниловка или модели, несвързани с реалния труд и отговорности, а изисква дългосрочна политика.

Само последователен и стратегически подход, основан на ясно разпределени роли, отговорности и ефективно насочване на ресурсите, може да осигури стабилност, качество и защита на общественото здраве, посочват от съсловната организация.