''Бъдеще в България''. Протест на младите медици в София (снимки)

Медиците протестират за пореден път с искане на по-високи възнаграждения.

Демонстрацията започна в 17:30 пред Министерството на здравеопазването в София и е част от национален протест на младите лекари, сестрите и медицинските специалисти под надслов "Бъдеще в България".

Мотото на днешния протест е "Стига лъжи". На протеста присъстват Асен Василев и Николай Денков от "Продължаваме промяната".

Демонстрантите са категорични, че проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на техните проблеми, вече се изчерпа, тъй като половин година след началото на протестите резултат няма, предаде бТВ.

Младите медици настояват за реални действия и то веднага и обвиняват управляващите в "празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката".

Те призовават гражданите да подкрепят протеста им, защото се борят за бъдещето на България, за всеки един пациент и неговото благополучие.

След като изразят недоволството си от "свършената" работа на площада пред Министерството на здравеопазването, протестиращите ще се отправят на шествие до Орлов мост.

Извънредното заседание на здравната комисия е насрочено за утре от 14.30 часа с единствена точка - второ четене на Закона за лечебните заведения, отбелязва БНР.