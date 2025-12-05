Цената на евтиното – безопасни ли са продуктите на Temu и Shein?

Над 67% от общо 162 артикула, поръчани от платформите Temu и Shein, не отговарят на изискванията на ЕС, а над една четвърт са потенциално опасни.

Това показа мащабно изследване на безопасността на продуктите, продавани онлайн от платформите Temu и Shein. Проучването е на организацията International Consumer Research and Testing, а изводите от него бяха представени и обобщени на български език от асоциация "Активни потребители".

Потребителски организации от Германия, Франция, Дания и Белгия поръчаха общо 162 артикула – бижута, бебешки играчки и USB зарядни устройства – на стойност около 690 евро и ги тестваха в независими лаборатории, за да проверят дали са безопасни за употреба и отговарят на стандартите на ЕС.

Много от тези продукти са изключително евтини – колие за 0,87 евро, или USB зарядно за 2,51 евро - което привлича купувачи от цяла Европа. Огромният поток от евтини стоки от Китай се увеличава всяка година. Според данни на Европейската комисия миналата година са пристигнали около 4,6 милиарда колета, което е приблизително 12 милиона на ден – два пъти повече от 2023 г. и три пъти повече от 2022 г.

Бижута

Лабораторните тестове показаха сериозни проблеми с бижутата. От 54 метални колиета 51 преминаха анализа за вредни вещества, но три бяха силно замърсени с кадмий – канцерогенен метал, който уврежда костите и бъбрека. ЕС позволява максимум 0,01% кадмий в бижута, докато в едно колие продавано в Shein беше открито съдържание от 85%, което е 8 500 пъти над лимита. Други два модела надхвърляха допустимите стойности с 10 пъти в едната проба и с цели 7500 пъти в друга. Токсичното вещество бе открито във висулките, като най-високата концентрация беше във висулка във формата на череша. Най-тревожният сценарий е ако деца или разсеяни възрастни поставят висулките в устата си. Европейските организации препоръчват тези бижута да се изхвърлят в центрове за рециклиране и да се държат далеч от деца.

Бебешки играчки

Сред бебешките играчки също бяха открити сериозни рискове. Пръстени за никнене на зъби, дрънкалки и играчки за баня съдържаха малки части, които могат да се погълнат и представляват опасност от задавяне. Три играчки топки издаваха силен шум до 115 децибела, при допустими 110 dB, а за сравнение, трафикът на натоварен главен път е около 85 dB. Две кърпи съдържаха значително над допустимите количества формалдехид – 164 и 143 mg на килограм материал, при разрешени 30 mg за деца под 36 месеца. Почти всички играчки бяха с лошо или подвеждащо етикетиране, а маркировката CE често беше върху опаковката вместо върху продукта, което показва ниско внимание към безопасността. Европейските организации препоръчват да се търсят продукти с независими тестове, като маркировката GS, която гарантира спазването на законовите изисквания.

USB зарядните устройства

USB зарядните устройства също показаха сериозни проблеми. От 54 тествани адаптера само два отговарят на стандартите за безопасност на ЕС. 10 от 27 зарядни на SHEIN прегряваха до 88°C при нормално зареждане (при допустими до 77°C), а 4 от 27 устройства, закупени от TEMU, показаха същия проблем. При един от тестваните адаптери има риск от пожар заради твърде малки изолационни разстояния между компонентите. 20 устройства имаха неточно или липсващо етикетиране, а 37 от 54 щепсела се огъваха лесно, като при тестове с падане 30 устройства се повредиха толкова, че вече не се побираха в стандартен контакт.

Европейските организации препоръчват да се изхвърлят евтините зарядни и да се купуват от надеждни търговци в ЕС, където рискът от дефекти е значително по-нисък.

След като резултатите бяха представени на TEMU и SHEIN, платформите премахнаха опасните продукти от своите сайтове в рамките на няколко дни. SHEIN изпрати имейли до клиентите с предупреждения, че определени артикули не отговарят на изискванията и не трябва да се използват. Когато обаче организациите докладваха такива дефекти като обикновени клиенти, реакцията беше доста различна, а отговорите бяха ограничени и стандартизирани.

Това разследване показва, че евтините онлайн покупки от китайски платформи могат да крият сериозни рискове за здравето и безопасността. Европейските потребителски организации подчертават, че защитата на потребителите не е даденост и купувачите трябва внимателно да преценяват какво купуват и да се доверяват на продукти, проверени от независими лаборатории.