Силви Кирилов: Здравната система не се крепи на младите лекари

В момента системата се крепи на тези, които са били специализанти преди 15 години, не на младите лекари.

Това каза каза пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов. Министър Кирилов присъства на откриването на реновирана Клиника по детска ортопедия в Специализираната болница за активно лечение по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев".

„Младите лекари имат своите задължения, амбиции, обучението не е по закона за скачените съдове, там се изискват и научни ръководители, необходимо е и практическо обучение, там е необходима и теоретична подготовка и натрупване на определен опит, който в определено време след три, четири или пет години да бъде на такова ниво, че да позволява самостоятелна дейност и самостоятелни решения“.

На въпрос на коя формула е привърженик за повишаване на възнагражденията на специализантите – чрез Колективния трудов договор или като процент от средната брутна работна заплата, министър Кирилов каза, че е привърженик за увеличение на трудовите доходи на всички участници в здравната система.

"Дали ще бъде спазен срокът до 1 януари 2026 г. да бъдат увеличени заплатите им – може би ще искат слънцето да изгрява от запад, но аз не мога да го осигуря - същото е и с финансите. Министерството на здравеопазването не е финансово министерство", каза още той, цитиран от БТА.

Здравното министерство има един бюджет, има едни структури, за които ние отговаряме – второстепенните разпоредители на средства, държавните психиатрични болници и др., където сме предприели определени мерки и тези желания са регистрирани в Министерството на финансите. Сега имаше подготовка за бюджета и ние сме дали тези цифри, имаме нашите аргументи и активно участваме в дискусията с нашите желания и активни аргументи, каза още той и даде пример с центровете по трансфузионна хематология, в които има диспропорции и МЗ желае да няма такива диспропорции.

По думите му задачата на ръководеното от него министерство е със своята политика и аргументи да не засилва диспропорциите, които са от десетилетия в системата.

"Непрекъснато сме в контакт с Министерството на финансите, нашите цифри ги защитаваме. МЗ не е финансов орган, ние получаваме бюджет от Министерството на финансите по определени пера, като миналата година сме дали предложенията си за бюджета за следващата година", посочи министърът на здравеопазването.

Днес студенти по медицина и лекари специализанти отново излизат на протест. След няколко техни протеста през лятото, в които настояваха за повишаване на възнагражденията им, за повишаване на заплащането на нощен труд, както и за прозрачност в конкурсите за зачисляване за специализация, бяха организирани срещи с министър Кирилов и с членовете на парламентарната комисия по здравеопазване.

От МЗ направиха предложения за промени в наредбата за специализации, а от комисията по здравеопазването приеха на първо гласуване общ законопроект за промени в Закона за лечебните заведения. Законопроектът ще бъде обсъден на второ гласуване по време на заседание на комисията утре.

Обновената клиника по детска ортопедия

Министърът откри обновената Клиника по детска ортопедия в Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“, както и новия ядрено-магнитен резонанс.

За закупуването на съвременната апаратура и ремонт на прилежащите помещения Министерството на здравеопазването е инвестирало общо 3 659 000 лв., а реновирането на Клиниката е заплатено със собствени средства на лечебното заведение.