Не е Нобел, но все е нещо: ФИФА даде купа и медал за мир на Тръмп

Призът е новоучреден, а американският президент е първият отличен

OFFNews 05 декември 2025 в 20:07 1478 8
Американският президент Доналд Тръмп получи новоучредената Награда за мир на Световната федерация по футбол (ФИФА) по време на течащата в момента церемония по теглене на жребия за груповата фаза на 23-ото Световно първенство по футбол, което ще се проведе догодина.

Призът бе връчен на държавния глава на САЩ от президента на ФИФА Джани Инфантино в културния център "Кенеди" в американската столица Вашингтон.

САЩ е домакин на форума заедно с Мексико и Канада. На жребия присъстват президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум и министър-председателят на Канада Марк Карни.

Тръмп заяви, че след церемонията ще се срещне с тях, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Наред със статуетката, представляваща ръце, които държат земния глобус, американският президент получи и медал.

"Може да го носите винаги", каза Инфантино. "Ще си го сложа още сега", каза Тръмп и го потави около врата си. "Изключително, фантастично", бяха първите му думи.

За първи път във финалите на Световното първенство по футбол ще участват 46 отбора. България не успя да се класира за тях. Последното ни участие на подобен форум бе във Франция през 1998 г.

"Вие доказахте, че мисията Ви е да допринасяте за мира. Бях в ивицата Газа, в Малайзия, в Руанда, виждал съм очите на майките, които страдат за децата си", каза Инфантино.

"Мисля, че може да се добави и Конго", каза Тръмп, който благодари за подкрепата на първата дама Мелания. "Това, че лидерите на Мексико и Канада са тук, доказва, че сме професионалисти и заедно можем да постигнем много. Щатите преди една година не се справяха много добре. Но сега светът е едно по-сигурно място", заяви американският президент.

Имаше кампания Тръмп да получи Нобеловата награда за мир за тази година, но призът бе получен от венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.

Церемонията бе открита с изпълнение на италианския певец Андреа Бочели, а след това пяха заедно американката Никол Шерцингер и англичанинът Роби Уилямс.

Тръмп участва в самото теглене на жребия, заедно с Шейнбаум и Карни.

    3920

    8

    Constanza

    06.12 2025 в 00:46

    -0
    +5
    Да вземем да го предложим за наградата "Златния скункс". Толкова я заслужава, че сякаш за него е правена.

    -7600

    7

    Gunteer

    06.12 2025 в 00:42

    -0
    +8
    "Може да го носите винаги", каза Инфантино. Пхахаха На Инфантино здраво му е залепнал езикът!

    -7600

    6

    Gunteer

    06.12 2025 в 00:39

    -0
    +8
    Поредният фарс.

    3060

    5

    helper68

    05.12 2025 в 21:43

    -0
    +12
    Отвратителна политическа пропаганда...
    Футболът, играта на работния човек!. Сега е играчка на ултрабогатите, в какво отвратително пародийно зрелище са го превърнали.
    И по лошото е че, перчема всъщност си мисли, че това са истински награди.

    6764

    4

    GB

    05.12 2025 в 21:31

    -0
    +9
    Ах, тези награди и медали!

    Ама и шефът на ФИФА как мазничко го ласкае...

    "Щатите преди една година не се справяха много добре. Но сега светът е едно по-сигурно място"


    Точно обратното. Сега диктаторите по света са окуражени, легитимирани пред света, а уж баш демокрацията да пази света от тях, започна да имитира диктаторите.

    3146

    3

    1215

    05.12 2025 в 20:32

    -0
    +15
    Не е доволен .Личи му и се чуди с кой крак да тропне- искаааам. Егати ГМО- то. Дете на 79 години

    500

    2

    Незначителен червей

    05.12 2025 в 20:18

    -0
    +12
    Големи нещастници ,тия политици и ръководители. Големи чутури!!!!

    500

    1

    Незначителен червей

    05.12 2025 в 20:16

    -0
    +12
    И аз искам. Ако може Инфантино да ми подари и казиното в Ливан. Той нали стана Ливански поданик Айде Джани. Дай за да ти дам!!!!!
     