Не е Нобел, но все е нещо: ФИФА даде купа и медал за мир на Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп получи новоучредената Награда за мир на Световната федерация по футбол (ФИФА) по време на течащата в момента церемония по теглене на жребия за груповата фаза на 23-ото Световно първенство по футбол, което ще се проведе догодина.

Призът бе връчен на държавния глава на САЩ от президента на ФИФА Джани Инфантино в културния център "Кенеди" в американската столица Вашингтон.

САЩ е домакин на форума заедно с Мексико и Канада. На жребия присъстват президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум и министър-председателят на Канада Марк Карни.

Тръмп заяви, че след церемонията ще се срещне с тях, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Наред със статуетката, представляваща ръце, които държат земния глобус, американският президент получи и медал.

"Може да го носите винаги", каза Инфантино. "Ще си го сложа още сега", каза Тръмп и го потави около врата си. "Изключително, фантастично", бяха първите му думи.

За първи път във финалите на Световното първенство по футбол ще участват 46 отбора. България не успя да се класира за тях. Последното ни участие на подобен форум бе във Франция през 1998 г.

"Вие доказахте, че мисията Ви е да допринасяте за мира. Бях в ивицата Газа, в Малайзия, в Руанда, виждал съм очите на майките, които страдат за децата си", каза Инфантино.

"Мисля, че може да се добави и Конго", каза Тръмп, който благодари за подкрепата на първата дама Мелания. "Това, че лидерите на Мексико и Канада са тук, доказва, че сме професионалисти и заедно можем да постигнем много. Щатите преди една година не се справяха много добре. Но сега светът е едно по-сигурно място", заяви американският президент.

Имаше кампания Тръмп да получи Нобеловата награда за мир за тази година, но призът бе получен от венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.

Церемонията бе открита с изпълнение на италианския певец Андреа Бочели, а след това пяха заедно американката Никол Шерцингер и англичанинът Роби Уилямс.

Тръмп участва в самото теглене на жребия, заедно с Шейнбаум и Карни.