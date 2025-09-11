С ваксинационния си план срещу COVID България е нарушила европейска харта

Европейският комитет за социални права установи няколко нарушения на Европейската социална харта, включително дискриминация срещу възрастните хора и хората с хронични заболявания при прилагането на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19. Делото беше заведено от коалиция организации през 2021 г.

В края на юли 2025 г. Европейският комитет за социални права (ЕКСП) публикува своето решение по делото, заведено от Институт за политики на Отворено общество (OSIFE) срещу България (жалба № 204/2022 г.). Жалбата беше подадена като част от проект, изпълняван от Българския хелзинкски комитет в партньорство с БОЛД (Българска общност за либерална демокрация), имащ за цел да се застъпва за правата на гражданите по време на пандемията от COVID-19.

Жалбата пред ЕКСП засяга нарушения на чл. 11 (право на опазване на здравето) и чл. Е (недопускане на дискриминация) във връзка с чл. 11 от ревизираната Европейска социална харта (ЕСХ) на Съвета на Европа, която България е подписала и ратифицирала през 2000 г.

ЕКСП установи, че в Националния план за ваксиниране срещу COVID-19, приет през декември 2020 г., правителството на България е поставило възрастните хора и хората с хронични заболявания едва във Фаза IV на ваксинационния план. По план тя трябва да започне чак след като бъдат ваксинирани чиновниците от министерствата, журналистите, банковите чиновници и работниците в транспортния и комуникационния сектор.

Забавянето на ваксинирането на тези силно уязвими хора по време на втората вълна на пандемията през януари и февруари 2021 г. e предизвикало много висока смъртност сред тях. Според ЕКСП „правителството не е предоставило никакво съществено обяснение и оправдание за своето решение да не приоритизира достъпа до ваксини на възрастните хора и на тези с хронични заболявания“ (§ 46).

То не е предоставило никаква обосновка за решението си да постави тези категории граждани в четвъртата фаза на своя план за ваксинация. Това е несъвместимо със задълженията на правителството по Хартата и демонстрира явен пропуск в приоритизирането на тяхната защита. Освен това, Комитетът установява, че високите нива на смъртност сред тези уязвими групи, разкриват значителен недостатък в прилагането на ефективни превантивни мерки.

Комитетът посочва, че България не е успяла да приеме достатъчно всеобхватна комуникационна стратегия и не е отделила адекватно финансиране за кампания за популяризиране на ваксинацията.

От решението става ясно, че дори новият министър на здравеопазването, избран през декември 2021 г., е признал провалите на правителството да организира подходяща комуникационна кампания. Въпреки това, отговорите на правителството до ЕКСП не съдържат обяснение или признание за неспособността да се преодолеят пропуските в комуникацията и финансирането за ефективна кампания за ваксинация. „Комитетът намира, че този постоянен пропуск не само е възпрепятствал разпространението на ключова здравна информация, но и е допринесъл за общественото колебание към ваксинирането, което потенциално е повлияло на здравните резултати на нацията“ (§ 59).

ЕКСП установява не само общо нарушение на правото на опазване на здравето по чл. 11 от Хартата, но също така и дискриминация във връзка с това право спрямо възрастните хора и тези с хронични заболявания. Дискриминацията се състои в липсата на адекватно приоритизиране в плана за ваксиниране на тези групи. Освен това, обявените от правителството „зелени коридори“ са били на свой ред дискриминационна мярка. Според Комитета „условията, осигурени в тези зелени коридори, са били неадекватни за възрастните хора и за хората с хронични заболявания, които често е трябвало да чакат дълги часове на опашка без подходящи места за сядане, особено в суровите зимни условия. Тази ситуация ги е изложила на допълнителни здравословни рискове и дискомфорт, което в крайна сметка ги е обезкуражавало да се ваксинират“ (§ 85).

Решението на ЕКСП е окончателно. То предстои да се изпрати на Комитета на министрите на Съвета на Европа за формулиране на препоръки към България.

Делото беше заведено от OSIFE през 2021 г., паралелно с национално производство, адресиращо Националния ваксинационен план, заведено от БХК. Националното производство все още не е завършило на последна инстанция.