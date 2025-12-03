Какво да пия при алергична кашлица

Алергичната кашлица е суха, дразнеща и мъчителна. Тя не е предизвикана от инфекция, а най-често от прах, полени или плесен. Често алергичната кашлица е съпроводена от други симптоми на алергия – кихане, запушен нос, сърбеж в очите и гърлото, сълзене на очите и др. Кашлицата при алергии се засилва нощем. Консултация със специалист е абсолютно задължителна, особено ако страдащият има задух и свирене в гърдите. Трябва да се направят изследвания за алергична астма.

Алергичната кашлица може да бъде предизвикана и от домашни любимци - котката, кучето, папагалът или хамстерът не бива да са близо до хора с алергии.

Домашни средства помагат при алергична кашлица

Хидратацията е изключително важно средство за облекчаване на алергичната кашлица. Топлите напитки поддържат лигавиците влажни и намаляват позивите за кашляне. Вода трябва да се пие през целия ден, но не ледено студена, а със стайна температура или леко затоплена. Помагат и билковите чайове, сред които има и такива с антихистамини - например от лайка.

Подходящи билкови чайове при алергична кашлица

от мащерка: Запарват се 1–2 ч.л. суха мащерка в чаша вряла вода за 10 минути, прецежда се и се пие 2–3 пъти дневно. Не е подходящ за малки деца, бременни и хора със сърдечна недостатъчност;

от мента: Съдържа етерично масло - ментол, облекчава кашлица и хрема, намалява отока в дихателните пътища;

от коприва: Копривата е богата на антиоксиданти и противовъзпалителни вещества, за които има данни, че намаляват симптомите на алергия. Този чай обаче не бива да се пие от бременни, хора с бъбречна недостатъчност или проблеми със сърцето;

от живовляк: Образува защитен слой върху гърлото и успокоява дразненето;

от липа, лайка или бъз: Лайката има лек антихистаминов ефект и противовъзпалителни свойства. Липата успокоява кашличния рефлекс и действа релаксиращо – подходяща е вечер преди сън. Бъзът (цветове) подкрепя имунната система и намаля лигавичния оток. Често се комбинира с липа в чай при алергични настинки.

С горещия чай могат да се правят и инхалации, които са изключително полезни при алергична кашлица.

Какво да пия при алергична кашлица

Топла вода с мед и лимон: Първият успокоява гърлото, а лимонът доставя витамин C и има противовъзпалително действие;

Бульони или супи(бистри): Пилешки или зеленчуков хидратират и успокояват респираторни симптоми с парата, когато са горещи;

Топло мляко с куркума: Куркумата има противовъзпалителни свойства, блокира отделянето на хистамин, а топлото мляко успокоява и хидратира;

Мед, лимон и витамин C: При алергична кашлица медът не лекува самата алергия, но значително облекчава симптомите на кашличния пристъп. Лимоните и другите цитрусови плодове (портокал, грейпфрут) са богати на витамин C, който има благоприятно влияние върху имунната система. Витамин C е и естествен антихистамин.

Антихистамините обикновено са под формата на таблетки или сиропи. Консултирайте се с лекар кой препарат е подходящ за вас, дори да става дума за натурални сиропи. Домашните средства също имат противопоказания, особено ако се приемат лекарства за други заболявания. Това се отнася и за билките, които се използват за профилактика на алергичната кашлица.