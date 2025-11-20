Нови сигнали за sms измами от името на НЗОК

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отново бяха получени сигнали от граждани за получаване на sms от името на институцията. Съобщенията „информират“ за готовност за възстановяване на средства, предупреждават от здравния фонд.

От Касата напомнят, че това са пиратски съобщения, които обикновено изискват конкретно действие на потребителя, при което се задейства кибератака към неговото устройство.

Ключовите думи и фрази, които те съдържат обикновено са: „възстановяване на здравноосигурителни средства“, „здравноосигурителни вноски“, „предплатена сума“ и „въведете вашия ЕГН/ЛНЧ“.

Институцията не изпраща съобщения на гражданите със съдържание за дължими суми/суми за възстановяване, както и такива, отнасящи се до техния здравноосигурителен статус, и друга персонална информация.

От НЗОК препоръчват, при получаване на подобен тип sms със съмнително съдържание, да се подават сигнали до НЗОК на телефон 0800 14 800 и на официалния мейл на институцията nzok@nhif.bg, както и да сигнализират органите на Министерство на вътрешните работи.

НЗОК уведомява пациентите чрез съобщения, единствено за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, както и за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти, и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления, посочват от Касата.