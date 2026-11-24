Главният прокурор осъществява огромна по обем еднолична власт, която в системата на правосъдието в България е най-голямата власт, която може да бъде упражнявана от едноличен държавен орган. Затова изискванията за политически неутралитет към него трябва да бъдат значително по-високи.

Това мнение изрази новият член на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота Андрей Янкулов пред бТВ.

Според него бъдещият главен прокурор трябва преди всичко да осъзнава сериозните проблеми в институцията и да има ясна визия за тяхното решаване.

„Основното качество, което трябва да притежава тази фигура, е осъзнаване и разбиране на тежките проблеми на институцията и на сериозните дефицити на институционалната среда в прокуратурата и визия как това да бъде преодоляно“, смята той.

На въпрос дали е удачно постът да бъде зает от действащ министър или политик, Янкулов изрази резерви.

Янкулов обърна внимание и на назначенията на административни ръководители, направени през последните месеци от досегашния състав на съдебния съвет, чийто мандат е изтекъл.

Той припомни, че назначените магистрати получават законово установени петгодишни мандати, което ограничава възможностите на новия състав да преразгледа тези решения.

Янкулов посочи, че в публичното пространство е била обсъждана идея за промени в Закона за съдебната власт, които да позволят преоценка на подобни назначения, но до момента тя не е получила законодателна реализация.

„Това не означава, че бъдещият състав на съвета не трябва да подходи изключително критично към работата на някои административни ръководители в системата и да търси по много по-сериозен начин отчетност на техните действия“, заяви той.

Според него за по-дълбока реформа и преосмисляне на част от кадровите решения ще бъде необходимо и съдействие от законодателната власт.

Андрей Янкулов се надява да има промяна в посоката на развитие на прокуратурата и за това основната задача ще бъде на бъдещия състав на ВСС и по-конкретно на неговата Прокурорска колегия.

"В зависимост от това как упражняваме правомощията си в този състав на съвета, ще се промени или няма да се промени институционалната среда в прокуратурата“, заяви Янкулов.

Андрей Янкулов беше избран за член на ВСС с подкрепата на четири парламентарни групи. На въпрос как ще гарантира своята независимост, след като е избран с подкрепата на политически партии, той посочи, че това е въпрос, който се отнася до всички членове на парламентарната квота.

„Това, че ние сме избрани от парламентарни сили и политически партии, по никакъв начин не означава, че трябва да следваме някакъв техен дневен ред. Всеки един от избраните от тази парламентарна квота би трябвало да упражнява правомощията си само и единствено в обществен интерес, а не в интерес на номиниралите го или избралите го политически сили“, категоричен бе Янкулов.

Той отрече да е бил канен или да е присъствал на среща с премиера преди излъчването на новия ВСС.

„Нито са ме канили, нито съм ходил“, бе категоричен Янкулов и добави, че независимостта на членовете на съвета ще проличи от начина, по който упражняват правомощията си.

Янкулов посочи още, че през годините, в които е заемал публични длъжности – като прокурор, заместник-министър и служебен министър на правосъдието, е действал в обществен интерес. Не може да посочи случаи на пряк натиск върху него.

Като своя основна цел в новия състав на ВСС Янкулов определи промяната в начина, по който функционира държавното обвинение.

„Прокуратурата трябва да престане да бъде бухалка и чадър“, смята той.

Основният инструмент, с който разполага Висшият съдебен съвет за постигането на тази промяна, е кадровата политика. Ключово значение ще има не само изборът на следващия главен прокурор, но и назначаването на административните ръководители на важни позиции в системата.

„Прокуратурата, като толкова единна и централизирана структура, каквато е добре известно, че представлява, много важно за това какъв ще бъде нейният облик зависи от фигурата на главния прокурор и на другите ключови административни ръководители в системата на прокуратурата“, обясни Янкулов.

По думите му именно кадровите решения и цялостното кариерно развитие на магистратите ще определят както начина, по който прокуратурата изглежда в очите на обществото, така и начина, по който изпълнява своите функции.

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