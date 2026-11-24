МОН излезе с остър призив към "Топлофикация София" и Столична община заради продължаващия проблем с общежития без парно в Студентски град.

Тази година много части от квартали в столицата са в продължителни планови ремонти, които продължават и след началото на отоплителния сезон. Сред потърпевшите са настанени в общежитията студенти от няколко университета.

Министерството на образованието и науката определи като "безотговорно" поведението на Столична община и "Топлофикация София" ЕАД, които оставят стотици студенти без парно и топла вода в разгара на отоплителния сезон. "Въпреки отправените от МОН запитвания, Столична община не е предоставила ясна информация кога проблемите ще бъдат решени. Недопустимо е МОН, ръководствата на университетите и потърпевшите студенти да бъдат държани в неведение", пише в позиция на министерството от днес.

"Поведението на Столичната община дава основание да се допусне, че някой съзнателно не решава проблема и търси да употреби справедливото недоволство на студентите за свои политически цели", се казва още в текста.

МОН посочва, че министърът на образованието проф. Георги Вълчев е разговарял на 6 ноември с кмета на София Васил Терзиев, който е поел ангажимент да предостави график за възстановяване на топлоподаването в общежитията. В края на същия ден кметът е информирал, че всички проблеми са отстранени и топлоподаването към общежитията е възстановено. Близо три седмици по-късно обаче ситуацията не само не е „трайно решена“, но проблемите се повтарят и задълбочават, пишат от МОН.

"В част от общежитията топлата вода липсва с дни, а в други подаването ѝ периодично се възстановява и прекъсва. През последните дни министър Вълчев нееднократно търси връзка с кмета Терзиев, но и към момента МОН не разполага с конкретна информация за мащаба на проблема, причините за продължаващите прекъсвания и реалистични срокове за окончателното му решаване", продължава съобщението до медиите.

От днес в МОН се създава кризисна работна група, която ще проучи всички възможности за осигуряване на нормални битови условия за засегнатите студенти. Министър Вълчев е възложил спешно да бъде събрана информация от висшите училища за броя на засегнатите стаи и настанените в тях студенти. Ще бъде направена оценка на състоянието и капацитета на електрическите инсталации в общежитията, за да се установи дали е възможно безопасното използване на допълнителни отоплителни уреди. Паралелно ще бъдат проучени възможностите за осигуряване на необходимото финансиране за закупуването им. "Подобно решение обаче би изисквало значителен финансов ресурс и би довело до допълнителни разходи за електроенергия. То може да бъде само временна мярка и няма да реши проблема с липсата на топла вода", посочва министерството.

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