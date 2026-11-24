Как социалните мрежи се превръщат от канали за комуникация в инструмент за устойчив бизнес растеж? Това е основният въпрос в гост-лекцията на Netpeak Bulgaria пред студентите на Икономически университет – Варна. На 19 ноември 2026 г. Джесика Стоилкова, Marketing Manager в дигиталната агенция, представи практически подходи за изграждане на SMM стратегия, управление на съдържанието и измерване на резултатите от присъствието на брандовете в социалните медии.

Събитието е част от зимния семестър на академичната 2026/2027 година и продължава дългогодишното сътрудничество между Netpeak Bulgaria и Икономически университет – Варна, насочено към свързването на академичните знания с реалните практики в дигиталния маркетинг.

Джесика Стоилкова споделя опит от реалната маркетингова практика

Лектор бе Джесика Стоилкова, Marketing Manager в Netpeak Bulgaria, с над осем години опит в дигиталния маркетинг.

Тя е част от агенцията от 2018 г., като отговаря за развитието и популяризирането на услугите, управлението на онлайн присъствието на бранда и оптимизацията на вътрешните маркетингови процеси.

Професионалният ѝ опит включва още позициите главен редактор на Netpeak Journal и Operations Manager на Netpeak Alliance – партньорската програма на агенцията.

Джесика участва активно и в организирането на професионални събития, сред които Online Advertising Conference, Netpeak Friends Day и множество специализирани уебинари и инициативи, насочени към развитието на дигиталната общност.

Комбинацията от стратегически и практически опит позволи на студентите да се запознаят с реалните предизвикателства при развитието на корпоративни профили в социалните мрежи.

Социалните мрежи като стратегически инструмент за бизнеса

Социалните мрежи отдавна не са просто пространство за публикуване на съдържание и комуникация с аудиторията. Днес те имат съществена роля в изграждането на бранд идентичност, създаването на доверие и постигането на конкретни бизнес цели – от повишаване на разпознаваемостта до генериране на трафик, регистрации и продажби.

Именно тази трансформация бе сред основните теми в лекцията „Въведение в социалните мрежи: поддръжка, развитие и отчитане на резултати в социалните мрежи“.

Студентите се запознаха с развитието на водещите социални платформи, потребителското поведение и променящите се алгоритми, които определят видимостта на съдържанието.

Специален акцент бе поставен върху актуални данни за използването на социалните мрежи в България и по света през 2026 г., както и върху ролята на различните платформи в съвременния маркетингов микс.

Разглеждането на Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok и YouTube даде по-широка перспектива за начините, по които бизнесите могат да достигат до своите аудитории чрез правилен избор на канали и съдържание.

От планиране до реализация на успешна SMM стратегия

Една от основните цели на лекцията бе да покаже, че ефективното присъствие в социалните мрежи започва много преди публикуването на първия пост.

В рамките на презентацията Джесика Стоилкова представи последователните етапи при разработването на стратегия за Social Media Marketing (SMM) – от определянето на цели и целеви аудитории до избора на комуникационни канали, планирането на съдържание и анализа на постигнатите резултати.

Съдържание, което изгражда разпознаваемост и ангажираност

Сред темите бе създаването на структурирано и последователно съдържание, което отговаря както на интересите на потребителите, така и на бизнес целите на бранда.

Студентите разгледаха основни принципи при изграждането на content pillars – тематичните направления, около които се организира комуникацията, както и ролята на content calendar за ефективното планиране на публикациите.

Внимание беше отделено и на различните формати за съдържание, поддържането на активна комуникация с аудиторията и подходите за развитие на органичното присъствие.

Измерване на ефективността и оптимизация на резултатите

Съществена част от лекцията беше посветена на измерването на резултатите – процес, който превръща активността в социалните мрежи в измерима маркетингова дейност.

Бяха разгледани ключови показатели за ефективност (KPI), свързани с обхвата, ангажираността, развитието на аудиторията и постигането на конкретни маркетингови цели.

Темата постави акцент върху значението на анализа на данните и необходимостта от непрекъсната оптимизация на съдържанието и комуникационния подход.

Практически поглед към социалните мрежи чрез опита на Netpeak Bulgaria

Особена стойност за студентите имаха примерите от практиката на Netpeak Bulgaria, които показаха как теоретичните принципи се прилагат в реалната работа на дигитална агенция.

Презентацията включва поглед към SMM стратегията на компанията, основните канали за комуникация, организацията на съдържанието и подходите за оценка на резултатите.

По този начин бъдещите маркетинг специалисти могат да проследят как се изгражда последователно дигитално присъствие, което обединява съдържание, бранд комуникация и измерими цели.

Лекцията засегна и възможностите за използване на инструменти с изкуствен интелект при оптимизацията на процесите по създаване, планиране и управление на съдържание.

Netpeak Bulgaria и ИУ – Варна продължават дългогодишното си партньорство

Гост-лекцията е поредна стъпка в устойчивото сътрудничество между Netpeak Bulgaria и Икономически университет – Варна, което започва през учебната 2023/2024 година.

Партньорството се развива в тясна връзка с Катедра „Маркетинг“ и има за цел да предоставя на студентите достъп до практически знания, реални бизнес казуси и експертен опит в динамично развиващата се сфера на дигиталния маркетинг.

За първите три учебни години на сътрудничество са проведени 24 практически лекции, водени от представители на агенцията. Обхванатите теми включват SEO оптимизация, Digital PR, линкбилдинг, CRM маркетинг, управление на социални мрежи и новите приложения на изкуствения интелект в дигиталната среда.

Сред експертите, участвали в образователните инициативи, са Геннадий Воробьов, CEO и съосновател на Netpeak Bulgaria, Николай Галинов, Head of SEO, Александър Гошев, Digital PR Team Lead, Борислава Панчева-Събева, Head of CRM Marketing, както и други специалисти от екипа.

Меморандум за сътрудничество надгражда съвместните инициативи

На 5 юни 2026 г. Netpeak Bulgaria и Икономически университет – Варна официално затвърдиха партньорството си с подписването на меморандум за сътрудничество.

Документът бе подписан от ректора на университета проф. д-р Евгени Станимиров, съоснователя на Netpeak Bulgaria Геннадий Воробьов и Николай Галинов.

Споразумението надгражда вече установения модел на взаимодействие между академичната среда и бизнеса, като предвижда възможности за практически обучения, стажове, кариерни инициативи и работа по реални бизнес казуси.

Основната цел е студентите да развиват компетенции, които намират непосредствено приложение в професионалната среда, и да получават по-ясна представа за възможностите за реализация в дигиталната индустрия.

Практическото обучение като основа за бъдещите маркетинг специалисти

Лекцията за социалните мрежи е част от последователните усилия за включване на професионалисти от дигиталния бизнес в университетското образование.

Срещата е предназначена за студентите от IV курс на специалност „Маркетинг“ в рамките на дисциплината „Интерактивен маркетинг“ и се организира от доц. д-р Свилен Иванов и гл. ас. д-р Селвет Ниязиева.

Чрез представянето на реални процеси, инструменти и стратегически подходи подобни инициативи допълват академичната подготовка и подпомагат изграждането на практически умения.

Продължаващото партньорство между Netpeak Bulgaria и Икономически университет – Варна показва как системният обмен на знания между бизнеса и образованието може да създава по-добри условия за професионалното развитие на следващото поколение специалисти по дигитален маркетинг.

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