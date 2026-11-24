Пътуването до Запорожие беше фиаско от самото начало до края. Разбира се, това не се вижда във видеоразходката.

Планирах да отида за два дни, да присъствам на среща с таврийските българи, да разгледам, а на следващия ден да снимам видеата и да се прибера в Харков. На пръв поглед - добър план.

Видях по навигация колко време път имам. Предвидих час и половина допълнително време. Тръгнахме с кучето. Последните стотина километра от пътя бяха толкова ужасни, че ги минавахме над два часа. Още тогава стана ясно, че ще закъснея за срещата.

На влизане в Запорожие навигацията не работеше. Не бях ходила преди и нямах по какво да се ориентирам. А градът е голям, с население преди пълномащабната война от над 700 000 души. Повечето улици са преименувани.

Спрях уж около улицата, която търсех. Оказа се, че трябваше да вървим 30 минути под дъжда, за да стигнем до срещата.

Още толкова ми отне да открия хотела. Запазих го по телефона - да има паркомясто, да пускат с куче, да е в центъра, да има собствена баня и тоалетна, да не е на висок етаж, да е евтин. Естествено, сто добрини на едно място няма. Въобще не беше в центъра. Беше в нещо като промишлена зона. За да добиете представа, най-близкият магазин беше на километър. Отгоре на това се оказа, че хотелът е в една сграда със стриптийз клуб.

Сутринта станах рано и отидохме в центъра. Предварително бях питала една жена, която преподава по български език в тамошния университет, какво интересно има в града, кое си заслужава да снимам.

Тръгнах пеша. Градът ми хареса. Време не уцелихме - ту валя, ту спира, и нямаше много хора по улиците. Чуха се взривове от управляеми авиобомби.

След центъра посетих Музея на техниката "Файтон". Обясних защо съм там и какво искам да снимам и без проблем пуснаха кучето с раницата. Поизнервена, снимах залите вътре. За хора, които се интересуват от техника, музеят ще е като рай на земята.

Тръгнахме да се прибираме през Днипро. Пътят от там е малко по-дълъг, но доста по-хубав. Тъкмо мислех, че приключихме с приключенията и... В Днипро навигацията също не работеше. А аз знам пътя на влизане от Одеса-Миколаев-Кривой рог. Откъм Запорожие не съм влизала никога.

На единия светофар до мене чакаха военни. "Момчета, накъде да карам за Харков? Навигацията *&%$# не работи!" Казаха да карам след тях и ми показаха пътя, като преди това доста се посмяха.

Как след това пропуснах отбивката и се озовахме в Павлоград, е друга тема.

Пролетта ще отида отново и ще снимам видеоразходка на остров Хортиця.

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