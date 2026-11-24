Акциите на технологичния гигант „Енвидиа“ (Nvidia) поскъпнаха с 31% за един ден, след като съветът на директорите върна Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор. Това е най-големият еднодневен ръст на компанията от 2003 г. насам, а обратът изстреля нагоре и американските борси след тежките разпродажби от миналата седмица, съобщава Блумбърг.

Книжата на производителя на чипове приключиха търговията на цена от 165,05 долара, макар да остават далеч под рекорда си от 239,24 долара от 6 октомври. Повишението добави над 952 млрд. долара към пазарната капитализация на дружеството - абсолютен рекорд за еднодневно поскъпване на отделна компания.

Завръщането на Хуанг идва само 11 дни след като той подаде оставка заради разкрития за връзката му с предполагаема китайска шпионка. Оттеглянето му тогава предизвика най-големия седмичен срив на акциите от 2008 г. насам.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че лично е настоял пред борда на директорите за връщането на Хуанг. Пред Си Ен Би Си държавният глава уточни, че е разговарял с ръководството на компанията и е бил категоричен в подкрепата си.

Въпреки еуфорията на Уолстрийт, връщането на Хуанг не слага край на разследването около него и компанията. На 3 декември той трябва да даде показания пред Банковата комисия на Сената, а сред инвеститорите остават въпросите за счетоводните практики и огромните разходи за изкуствен интелект, финансирани с дълг.

Внезапният скок на акциите донесе тежки загуби за инвеститорите, заложили срещу „Енвидиа“, възстановяването донесе тежки загуби. Борсово търгуваният фонд на „ГранитШеърс“ (GraniteShares) с тикер NVD, който цели да осигури двойна обратна дневна доходност спрямо акциите на компанията, се срина с 63 на сто, , а европейският продукт 3SNV загуби цели 92% от стойността си.

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