Червен код за значителни валежи обяви НИМХ за утре за 6 области - Софийска, Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Габрово. В останалата част от страната кодът е оранжев.

През нощта в цялата страна ще вали дъжд, на много места количествата ще са значителни, в югоизточните райони ще има и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър.

През деня вятърът ще се усили и се него ще нахлува студен въздух.

В Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Ще има условия за виелици и навявания.

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