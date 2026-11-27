Червен код за значителни валежи обяви НИМХ за утре за 6 области - Софийска, Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Габрово. В останалата част от страната кодът е оранжев.
През нощта в цялата страна ще вали дъжд, на много места количествата ще са значителни, в югоизточните райони ще има и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър.
През деня вятърът ще се усили и се него ще нахлува студен въздух.
В Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Ще има условия за виелици и навявания.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Едно говори тук, друго прави в Брюксел. Радев е готов да участва в заема за Украйна
Не ТИМ, а само Дънката предупредил Коцев, че ще го отстранят от кметския пост
Кризисен щаб ще следи всеки ден какво става с топлата вода и парното в София
Как работи пропагандата и как да й противодействаме? Ангел Пилев на живо с Алекс Димов