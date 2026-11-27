Първата от четвърт век ваксина срещу лаймска болест е на финалната права – регулаторите вече разглеждат данните ѝ, а очакванията са тя да стигне до пациентите в Европа през 2027 г.

След повече от две десетилетия без активна имунизационна защита за хората, медицината е на крачка от пробив в борбата с най-разпространеното заболяване, пренасяно от кърлежи. Кандидат-ваксината с кодово наименование VLA15, разработвана съвместно от фармацевтичния гигант Pfizer и френската биотехнологична компания Valneva, вече се намира в процедура по оценка от Европейската агенция по лекарствата (EMA), съобщиха от Pfizer.

Над 73% защита срещу европейските и американските щамове

Резултатите от мащабното клинично изпитване от трета фаза (VALOR), обхванало близо 9400 доброволци на възраст над 5 години в Европа и Северна Америка, показват 73,2% ефикасност при предотвратяването на лаймска болест.

За разлика от по-стари разработки, новата ваксина е поливалентна – тя е проектирана да предпазва от шест различни серотипа на бактерията Borrelia burgdorferi. Това я прави универсална както за щамовете, циркулиращи в България и останалата част на Европа, така и за тези в САЩ. По време на тестовете препаратът е показал добър профил на безопасност, без да бъдат регистрирани сериозни нежелани реакции.

Как работи „капанът“ за бактерията

Механизмът на действие на VLA15 е нестандартен и разчита на прекъсване на заразата още преди тя да достигне човешкия организъм. Ваксината стимулира имунната система да произвежда антитела срещу специфичен повърхностен протеин на бактерията (OspA).

Когато ваксиниран човек бъде ухапан от заразен кърлеж, кърлежът поглъща кръв, богата на тези антитела. Те блокират борелиите директно в стомаха на паразита и им пречат да мигрират към слюнчените му жлези, с което предаването на инфекцията спира.

Каква ще бъде схемата на ваксинация

Според данните от проучванията пълният първоначален курс ще изисква четири дози:

• Първите три се поставят в рамките на няколко месеца (на 0, 2-ри и между 5-и и 9-и месец);

• Четвъртата (бустерна) доза се прилага една година след старта.

Тъй като нивата на антителата намаляват с времето, специалистите очакват да се налага поставянето на ежегодна поддържаща доза всяка пролет – точно преди началото на активния сезон на кърлежите.

Забравената ваксина от миналото и новите хоризонти

Ваксина срещу лаймска болест за хора не е непозната концепция. В края на 90-те години на миналия век в САЩ беше одобрен препаратът LYMErix. Въпреки добрата му ефективност, през 2002 г. производителят го изтегли доброволно от пазара заради ниско търсене и медиен натиск, породен от недоказани опасения за странични ефекти. Оттогава насам ваксини срещу заболяването съществуват единствено във ветеринарната медицина – за кучета.

Успоредно с ваксината на Pfizer и Valneva, учените работят и по алтернативен подход – инжекционни моноклонални антитела. Те биха осигурявали мигновена сезонна защита веднага след поставяне, без да се чака организмът сам да изгради имунитет.

Докато новите препарати получат финално одобрение и влязат в аптечната мрежа и имунизационните кабинети, лекарите напомнят, че единствената сигурна превенция остават репелентите, подходящото облекло сред природата и внимателният оглед на тялото след всяка разходка.

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