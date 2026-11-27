Национален застъпнически форум „Време за живот“ ще се проведе на 2 декември в столицата. Събитието, което ще бъде излъчвано и онлайн, преминава под мотото „Ракът не чака институциите. Време е за решения!“ и се организира от Онкологичната пациентска общност: БАЗП, СРБЗ, АПАЗ, Фондация „Една от 8“ и Сдружение „Общност Мостове“, в партньорство с ISPOR Bulgaria Chapter, Sqilline, СОНМ и Асоциация „Родители“.

Форумът събира водещи клинични онколози, патолози,експерти по фармакоикономика и здравни данни, представители на институциите и пациентските организации. Целта на организаторите е да съпоставят официалните отчети с реалните клинични данни и опита на пациентите.

Сред водещите лектори и панелисти са председателят на УС на СОНМ доц. д-р Ася Консулова, д-р Росица Кръстева от МБАЛ „Уни Хоспитал“, д-р Цветомир Гарев, председател на Българското дружество по патология, проф. Мария Димитрова, д.ф., от ISPOR Bulgaria Chapter, доц. Зорница Миткова, председател на Българската асоциация по фармакоикономика, Ивайло Петров от СОНМ и Борис Костадинов от ИО.

В дискусиите участват и пациентските лидери и партньори Пламен Таушанов от БАЗП, Боряна Ботева и Силвия Величкова от СРБЗ, Анета Драганова от АПАЗ, Гергана Богданова от Фондация „Една от 8“ и Яна Алексиева от Асоциация „Родители“.

Акцентите в програмата включват още граждански мониторинг на изпълнението на Националния план за борба с рака и представяне на реални клинични данни за диагностицирането в III и IV стадий. Ще има дискусия за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2282 в НСЦРЛП. СЗО, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, ОИСР и европейските институции за задължителен хорариум за здравното образование (HPV превенция) и физическата активност като основни инструменти на държавната политика за превенция на заболявания, които липсват.

Онкологичните заболявания остават второ по значимост предизвикателство след сърдечно-съдовите заболявания пред общественото здраве в България, което изисква навременна прецизна диагностика, възможно най-успешно лечение и работещи регистри, подчертават организаторите, както и липсата на физическата активност като основни инструменти на държавната политика за превенция на заболявания.

Предвидена е и дискусия в реално време с институциите и медиите, а на финала ще бъде представен Пациентският меморандум 2026 с петте ключови приоритета със срокове и старт на онлайн подписка. За журналистите са предвидени и възможности за индивидуални интервюта преди откриването от 12:30 ч. и след края на събитието в 15:10 ч.

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