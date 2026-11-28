Задържан е мъж с 2,18 промила алкохол, който при опит да избегне полицейска проверка е ударил три паркирани автомобила във Велико Търново.

Случаят е от тази сутрин към 6:00 ч. „Пътна полиция“ се е опитала да спре за проверка колата на ул. „Страцин“ в града, но шофьорът се е опитал да избяга, ударил е последователно три паркирани автомобила и чак тогава е спрял.

Установено е, че зад волана е 23-годишен местен жител.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

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