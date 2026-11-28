Граничен полицай задържа мъж, опитал да открадне колата с детето му на 25 ноември, съобщи днес Гранична полиция.

Полицаят спрял колата си до банкомат в Поморие като на задната седалка в столче е бил синът му на 1 година и 10 месеца, съобщи БНР.

Докато теглел пари, в автомобила се качил мъж и опитал да го подкара.

Граничният полицай реагирал веднага, издърпал крадеца от колата, който оказвал съпротива в началото, но при легитимирането на полицая и показаното служебно оръжие се подчинил.

20-годишният мъж, извършил опита за кражба, е предаден на патрул на РПУ Поморие.

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