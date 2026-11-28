Граничен полицай задържа мъж, опитал да открадне колата с детето му на 25 ноември, съобщи днес Гранична полиция.
Полицаят спрял колата си до банкомат в Поморие като на задната седалка в столче е бил синът му на 1 година и 10 месеца, съобщи БНР.
Докато теглел пари, в автомобила се качил мъж и опитал да го подкара.
Граничният полицай реагирал веднага, издърпал крадеца от колата, който оказвал съпротива в началото, но при легитимирането на полицая и показаното служебно оръжие се подчинил.
20-годишният мъж, извършил опита за кражба, е предаден на патрул на РПУ Поморие.Следете новините ни в :
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28.11 2026 в 18:08
Едно време през мутренските години и аз хванах един който се опитваше да ми открадне колата. Понасиних го малко и го дадох на полицаите. И пишман станах за това... Години наред ме влачиха по дела за кражба, докато накрая великият БГ съд прие, че той искал да открадне якето ми в колата (100 лева), а не колата (20 000 лева). Така и не разбрах дали го осъдиха на нещо.
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