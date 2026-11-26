В Москва е арестуван зам.-командващия Въздушно-космическите сили на Русия по въоръжението генерал-полковник Юрий Грехов. Той е подозиран в получаване на подкуп в особено големи размери, но официално обстоятелствата по наказателното дело и конкретния член в НК все още не са разкрити.

Мярка за неотклонение на 64-годишния военачалник е определена на 25 ноември от 235-ия гарнизонен военен съд в Москва. Искането е подадено от Главното военно разследващо управление на Следствения комитет на Русия.

От данните в съдебния регистър става ясно, че Грехов е задържан в рамките на наказателно дело.

Грехов не признава вината си. Позицията на защитата му, срокът на задържането и други обстоятелства по делото все още са неизвестни.

Кой е Юрий Грехов

Юрий Грехов е заместник-командващ Въздушно-космическите сили на Русия по въоръжението от 2021 г. Преди това е ръководил войските за противовъздушна и противоракетна отбрана на страната.

По-голямата част от военната му кариера е свързана с развитието на системата за противовъздушна отбрана. Грехов е роден на 15 октомври 1962 г. в Горки, днешния Нижни Новгород. На военна служба е от 1979 г. Започва кариерата си като началник на изчислителен екип, по-късно оглавява радиотехническия отдел на батарея и командва зенитно-ракетен дивизион в Северен Кавказ. Служил е също на Камчатка и в Тихоокеанския флот.

През 2005 г. Грехов постъпва във Военната академия на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия. През декември 2013 г. става началник-щаб и първи заместник-командващ войските за противовъздушна и противоракетна отбрана.

През декември 2014 г. с указ на Путин Грехов получава звание генерал-майор. Четири години по-късно оглавява войските за противовъздушна и противоракетна отбрана на Русия като зам.-командващ Въздушно-космическите сили.

На 11 юни 2021 г. руският президент подписва указ за присвояване на званието генерал-полковник. Същата година Грехов заема длъжността заместник-командващ ВКС по въоръжението. По това време Въздушно-космическите сили на Русия са ръководени от генерала от армията Сергей Суровикин.

Грехов има научна степен кандидат на военните науки. Сред неговите държавни награди са ордените „За заслуги пред Отечеството“ III и IV степен, орденът „Александър Невски“ и орденът „За военни заслуги“. Той е получил и медал „Участник във военната операция в Сирия“.

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