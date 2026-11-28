Червен код за значителни валежи е обявен за шест области на страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Предупреждението е в сила за областите - Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и София-област. От НИМХ предупреждават, че в тези области валежите от дъжд ще преминат към сняг.

За останалите 22 области в страната е обявен оранжев код за валежи.

През деня вятърът ще се усили и се него ще нахлува студен въздух. В Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Има условия за виелици и навявания. В останалите части от страната ще продължи да вали дъжд и в южните райони количествата ще са значителни. Температурите ще бъдат предимно между 3° и 8°, но бързо ще се понижават.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по южното крайбрежие значителни по количество. Температурите ще бъдат между 11° и 14°, но след обяд ще се понижават. Температурата на морската вода е 10°-12°. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде 4-5 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи, главно от сняг. Ще духа силен и бурен североизточен вятър. Ще има виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 1°.

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