Близо 200 сигнала за щети, свързани с валежите и силния вятър, са постъпили на телефон 112 в периода от 7 до 17 ч., съобщават от службата.

В Северозападна България са регистрирани 11 сигнала за паднали дървета – пет в Ловеч, четири във Враца и два в Плевен. Без електрозахранване е село Соколаре в община Бяла Слатина. Без ток са пет села в Габровско - Поповци, Армените, Чарково, Думници и Гайтани.

Сигнали за прекъсване на тока са подадени и за още едно населено място в област Плевен и две в област Враца.

На автомагистрала „Хемус“ в района на Ябланица е съобщено за намалена видимост до 100 метра.

Общо 73 са сигналите за непочистени, неопесъчени и заледени участъци в Северозападния район. Най-много са в област Ловеч – 27, следват Плевен с 20, Враца със 17, Монтана с осем и Видин с един сигнал.

Сериозно задръстване е образувано и на главен път Е-79 от Краводер в посока Враца заради закъсала цистерна.

В района на Русе са постъпили два сигнала за населени места без електрозахранване – село Острово в община Завет и село Гарван в община Ситово.

Регистрирани са 22 сигнала за паднали дървета, 11 от които в област Русе, седем в Разград, два в Габрово и по един в Силистра и Велико Търново.

За заледени и неопесъчени пътища в този район са подадени 35 сигнала. Най-много са във Велико Търново – 18, следват Русе със седем, Габрово с шест и Разград с четири.

В Южния централен район, обслужван от Регионалния център на 112 в Кърджали, са постъпили два сигнала за паднали дървета – в Пловдив и Пазарджик.

В София и околните населени места са регистрирани 10 сигнала за паднали дървета и шест за намалена видимост. Подаден е и сигнал за липса на електрозахранване в Кюстендил.

В района на Бургас са постъпили два сигнала за прекъсване на електрозахранването – в областите Ямбол и Стара Загора.

Заради силния вятър са съобщени три случая на щети – два в Старозагорско и един в Ямболско. Регистрирани са и осем сигнала за паднали дървета – четири в Ямбол, три в Бургас и един в Стара Загора.

За непочистени пътища вследствие на снеговалеж са подадени три сигнала – един в област Стара Загора и два в област Сливен.

Във Варна са регистрирани четири сигнала за паднали дървета – два в града и по един в Добрич и Шумен.

Всички сигнали са своевременно предадени за реакция на службите за спешно реагиране и компетентните структури, включени в системата 112.

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