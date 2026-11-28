Служители на МВР излязоха на протест днес в градинката пред църквата „Свети Седмочисленици“ в София.

Организатори на протеста са Синдикалната федерация на служителите в МВР, Синдикалната секция на служителите в затворите в България и Националният синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец".

Едно от основните възражения на синдикатите е, че сектор „Сигурност“ е изключен от предвиденото 5-процентно увеличение на възнагражденията през 2027 г.

Протестиращите ще се отправят на шествие към Министерството на правосъдието и Министерството на финансите. Шествието ще завърши пред Министерския съвет.

Целта е демонстрантите "да покажат, че отговорността за състоянието на системата е на хората, които вземат решенията".

Протестът е под надслов "Оттук нататък за нас е въпрос на чест".

"Отказваме да бъдем сочени като проблем за държавния фиск. Отказваме да бъдем удобният виновник за управленски решения, които не сме вземали. Отказваме да плащаме цената на липсата на визия, стратегия и последователност на политическите ръководства на страната и МВР. Не приемаме целенасочено насажданата омраза към органите на реда, нерядко подхранвана от политически партии. Не приемаме и обобщенията за нисък професионализъм. Вината за всяко нарушение е индивидуална и трябва да бъде санкционирана по закон. Но никой няма право да я превръща в колективно обвинение срещу хиляди служители, които всеки ден изпълняват дълга си" - заявиха от Синдикалната федерация на служителите в МВР.

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