От Община Царево активираха системата за ранно предупреждение BG-ALERT заради очакваното влошаване на времето.
Призовават се жителите да избягват крайбрежните зони и алеи, престоя на открито и в близост до дървета заради прогнозата за бурен вятър и силно морско вълнение.
Към момента обстановката на територията на общината е нормална, но в нощта срещу неделя се очаква усилване на вятъра и морското вълнение.
Възможни са заледявания по общинската пътна мрежа в района на селата Българи, Кости, Бродилово и Фазаново.
От местната администрация призовават гражданите да бъдат предпазливи.Следете новините ни в :
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