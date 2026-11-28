Военният самолет „Спартан“ е в пълна готовност да излети за Марсилия и да прибере пострадалите българи при първа възможност.

Трима наши сънародници все още се намират в болница след нападението над фенове на „Левски“ на стадиона във френския град. Това потвърдиха от правителството.

Разпореждането за осигуряване на самолета е на военния министър. Преди да бъде предприет полетът обаче, лекарите в Марсилия трябва да потвърдят дали състоянието на пострадалите позволява да пътуват със самолет, съобщи здравният министър Катя Ивкова.

Очаква се „Спартан“ да излети във вторник и още същия ден да върне българите у нас, ако медицинските екипи дадат разрешение.

С пострадалите е в постоянен контакт и здравният министър Катя Ивкова. Днес предстои нов лекарски преглед, след който ще стане ясно какво е състоянието им, дали могат да бъдат изписани и да пътуват, както и дали един от тях ще може да напусне реанимацията.

Актуални данни от Външно министерство

Общо 11 български граждани са пострадали. Шестима са били транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. Към момента трима от тях все още са в болница, като двама остават под лекарско наблюдение. Състоянието им продължава да се проследява. След необходимите прегледи ще бъде преценена възможността за изписване и пътуване.

Генералното консулство на България в Лион е приемало денонощно сигнали на дежурния си телефон и е поддържало връзка с френските компетентни институции. Консулски представител замина за Марсилия, за да посети българските граждани и да разговаря с тях и с лекуващите ги лекари. На всички български граждани, които са имали нужда, е оказано съдействие за транспорт до летището в Марсилия.

Генералният консул на България в Лион, почетният консул в Марсилия и полицейското аташе в Париж следят развитието на случая и съдействат на място според нуждите на гражданите. МВнР поддържа контакт с френската страна и изпрати нота с настояване за пълно изясняване на обстоятелствата.

Междувременно рано тази сутрин у нас пристигнаха и други българи, станали свидетели на агресията в Марсилия.

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