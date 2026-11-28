По разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов военнотранспортен самолет „Спартан“ от състава на Военновъздушните сили изпълнява полет по маршрут София - Марсилия - София.

Машината ще транспортира български граждани, пострадали по време на футболния мач между отборите на „Олимпик Марсилия” и „Левски София”, съобщават от от пресцентъра на Министерство на отбраната.

Самолетът излетя от летище „Васил Левски - София“ с екип от лекар и медицинска сестра от Военномедицинска академия.

Очаква се с военния самолет в България да бъдат транспортирани трима пострадали, които се намират във френска болница, както и други български граждани при необходимост.

В злополучната вечер на „Велодром“ Миро Стоянов прекарва голяма част от мача в оказване на помощ на пострадалите българи. Сред тези, които остават в болницата в Марсилия, са Викторио Младенов и Велислав Велков.

„Тези момчета, които дойдоха от Марсилия, ако искаха да се бият с фенове на „Левски”, щяха да дойдат в нашия сектор. Нямаше да ходят да се бият с нормалните хора, които стоят с деца, жени, възрастни хора”, разказа той.

Още в нощта на инцидента Миро разменя телефонните си номера с Викторио, докато на стадиона му оказват медицинска помощ. Оттогава двамата поддържат връзка. Основното притеснение на пострадалия е как ще се прибере в България.

„Виктор имаше билет за самолета от Ница, изпуснаха полета. Вчера ми каза, че не може да пътува с обикновен самолет”, каза Миро.

Два дни след мача в Марсилия остава и въпросът за отговорността.

„За нас е изключително важно българските граждани да се чувстват защитени, независимо в коя тока на света се намират. Трябва да бъдат напълно сигурни, че държавата ще реагира мигновено. Виждаме там, че имаше жени, деца. Това е наистина потресаващо, което се случи в Марсилия, и се надявам ФИФА да вземат конкретни мерки. Изискали сме видеоматериали и снимков материал. Ще се води разследване и се надявам не само да констатираме колко са потърпевшите, а да имаме и конкретно вземаните действия”, заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

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