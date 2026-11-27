В две китайски провинции са потвърдени златни находища, които заедно може да съдържат над 2 000 тона от благородния метал - сред най-големите, откривани в страната, съобщи „Сайънс Алърт“.

По-голямото от тях - „Дадунгоу“ в провинция Ляонин, съдържа над 1 400 тона злато според Министерството на природните ресурси на Китай и е най-голямото единично златно находище в страната от 1949 г. насам. При цена от около 3 550 долара за тройунция в края на ноември 2026 г. теоретичната брутна стойност на находището е около 165 милиарда долара - пазарната стойност на цялото злато в него, а не на реално извлекаемото, което зависи от разходите за добив.

Второто находище - „Вангу“ в провинция Хунан - би могло да съдържа над 1 000 тона, ако проучванията потвърдят ранните оценки, предаде БГНЕС.

Оценено през 2024 г. на над 600 милиарда юана (83 милиарда долара), днес то би струвало около 114 милиарда долара, така че двете заедно се доближават до 300 милиарда долара.

През 2024 г. държавната агенция „Синхуа“ определи „Вангу“ като „супергигантско“ откритие. „Много от сондираните скални ядки показаха видимо злато“, заяви при откритието Чен Рулин от Геоложкото бюро на провинция Хунан; геолозите установиха 300 тона до дълбочина 2 000 метра и обща оценка над 1 000 тона до 3 000 метра.

Находището „Дадунгоу“ се оказа още по-голямо: разпръснати златни следи, отписани като нерентабилни през 80-те години, се оказали част от единен минерален пояс, дълъг около 3 000 и широк 1 500 метра, като всеки пробит сондаж е съдържал злато.

През ноември 2025 г. министерството обяви доказан ресурс от 1 444 тона. Находището е подходящо за открит добив и е преминало оценка за икономическа целесъобразност. То е с ниско съдържание - средно 0,56 грама на тон, но се извлича лесно, като предварителните тестове дават степен на извличане от 65 до 91 процента.

Според проучване от 2026 г., ръководено от инженера Ду Дзя от Университета за наука и технологии в Пекин, особеното при „Дадунгоу“ е, че рудата лежи в хоризонтални до леко наклонени зони в метаморфна скала, наречена филит, за разлика от стръмните кварцови жили, типични за региона.

Златото „не се е образувало при едно-единствено събитие“ - основната фаза се проследява до ранната креда, когато кората преминавала от свиване към разтягане и се образували т.нар. разломи на откъсване. Носещи злато флуиди се издигали по тях и се отлагали в скалата при 250 - 350 градуса, на 6 до 12 километра дълбочина. Екипът класифицира „Дадунгоу“ като орогенно златно находище.

Изследователите смятат, че хоризонталното разположение на рудата е важно, защото може да помогне за откриването на подобни находища, пропускани досега заради несъответствие с очакванията. Сходни залежи има около Тихоокеанския пръстен - на китайския полуостров Дзяодун, в Аляска и в руския Далечен изток - което показва, че „Дадунгоу“ не е изолиран случай. През декември 2025 г. Китай обяви и подводно златно находище край провинция Шандун, без да посочи размера му.

Световният добив на злато достигна рекорд през 2025 г., но се очаква да се стабилизира. Цифрата за „Вангу“ засега остава прогноза до по-нататъшни сондажи. Други находища в света са дори по-големи - „Кер-Сълфъретс-Мичъл“ в Канада се оценява на 4 790 тона, а „Пебъл“ в САЩ - на 3 310 тона. Изследванията за „Дадунгоу“ са публикувани в списанията Ore Geology Reviews и China Mining Magazine.

Следете новините ни в :