Разкриха имената на руските военни от бомбардировката на училище, при която загинаха най-малко 55 души

Украинското военно разузнаване идентифицира руския офицер, за когото твърди, че е планирал смъртоносната атака срещу училище в селището Комишуваха, Запорожка област, както и шестима пилоти, участвали в бомбардировката.

При нападението на 2 ноември загинаха най-малко 55 души, а над 50 остават в неизвестност.

Информацията беше оповестена на 7 ноември от Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна (ГУР). На 2 ноември 2026 г., около 9:45 ч., две руски управляеми авиационни бомби поразяват гимназия „Джерело“ в Комишуваха, разрушавайки физкултурния салон и прилежаща стопанска постройка.

Приблизително час по-късно следва нов удар. Този път руската авиация използва тежка фугасна авиобомба ФАБ-3000 срещу подземната част на учебното заведение, където се намират убежище за местните жители и пункт за хуманитарна помощ.

Разрушения след руски въздушен удар в Комишуваха, Запорожка област, Украйна. На мястото се виждат огромен кратер, бетонни отломки и разрушени постройки.

Именно там цивилни граждани са потърсили закрила от непрекъснатите руски обстрели. Мощният взрив затрупва десетки хора под развалините. Спасителните екипи продължават издирвателните операции дни след атаката, като работата им е допълнително затруднена от постоянната опасност от нови руски удари.

Към 7 ноември потвърдените жертви достигат 55 души. Част от откритите тела все още не са идентифицирани, а от близките на изчезналите се вземат ДНК проби. Според предварителните оценки под разрушената сграда може да се намират телата на още около 30 души.

Кой е планирал атаката?

Според украинското военно разузнаване операцията е планирана от руския полковник Фьодор Владимирович Зубаков, началник на групата за огнево поразяване към щаба на руската войскова групировка „Днепър“. За бомбардировката са използвани четири руски изтребителя-бомбардировача Су-34.

ГУР посочва, че в нападението е участвала тактическа авиационна група №5, сформирана с участието на подразделения от 11-и смесен авиационен полк и 559-и бомбардировъчен авиационен полк на руските Въздушно-космически сили.

Украинското разузнаване публикува и имената на шестима руски пилоти, за които твърди, че са участвали в нанасянето на ударите:

- Капитан Сергей Александрович Елисеев;

- Капитан Дмитрий Андреевич Зверев;

- Старши лейтенант Родион Сергеевич Плотников;

- Старши лейтенант Никита Викторович Игнатиев;

- Старши лейтенант Максим Викторович Соколенко;

- Лейтенант Вадим Олегович Перехрест.

Според ГУР продължава установяването на самоличността на членовете на още един руски авиационен екипаж.

Удар срещу място, предназначено да спасява човешки животи

Особено тежко обстоятелство е, че поразената подземна част на училището е служила като убежище и място за раздаване на хуманитарна помощ. За местните жители това е било едно от малкото относително безопасни места в населеното място, намиращо се в близост до фронтовата линия.

Украинският президент Володимир Зеленски осъди нападението и разкритикува недостатъчната международна реакция. Той настоя за по-силна подкрепа за украинската противовъздушна отбрана, която да защитава цивилното население от подобни атаки.

Бомбардировката в Комишуваха е поредният случай на масова гибел на цивилни граждани вследствие на руските въздушни удари срещу населени места в Украйна.

Украинските власти определят нападението като военно престъпление и заявяват, че ще продължат да установяват самоличността на всички замесени военнослужещи.

Публикуваните от ГУР имена и данни за военните подразделения представляват част от усилията на Киев за документиране на предполагаемите военни престъпления и търсене на отговорност от извършителите и техните командири.

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