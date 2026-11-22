"Американците трябва да очакват още технологични сривове и прекъсвания, докато компаниите и държавните агенции подменят остарелите си системи", предупреди в неделя най-високопоставеният представител на американското разузнаване, цитиран от Ройтерс.
„И като част от тази текуща модернизация ще имаме технически проблеми, пропуски и прекъсвания в обслужването. Това неизбежно ще се случва“, заяви директорът на националното разузнаване Джей Клейтън в предаването „State of the Union“ по Си Ен Ен.
Клейтън даде интервюта в неделните сутрешни новинарски предавания, дни след като президентът Доналд Тръмп обясни поредицата от скорошни технологични сривове с обновяването на технологичните системи на компаниите, предаде Ройтерс.
Поредица от технологични аварии през ноември наруши работата на критични американски системи, включително доведе до спиране на въздушния трафик в цялата страна, срив в услугите на „Майкрософт“, засегнал електронната поща, технически проблем в няколко големи банки и временно прекъсване на мрежата на Агенцията за национална сигурност, допълва агенцията.Следете новините ни в :
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22.11 2026 в 22:03
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