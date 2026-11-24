Нарастване на образуваните досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотични вещества, показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за периода 1-31 октомври 2026 г., съобщи държавното обвинение.

В периода 1-31 октомври 2026 г. образуваните досъдебни производства за престъпления с наркотични вещества са 1041 при 770 през септември 2026 г. Проведени са 481 специализирани полицейски операции. Открити са различни по вид наркотици - над 30 кг кокаин, 476 кг марихуана, 390 кг канабис и още 414 кг на стръкове, близо 2 кг хероин и др. Разкрити са 12 лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества.

Сред по-характерните случаи е провеждането на специализирана полицейска операция (СПО) на територията на област Хасково с цел пресичане и документиране на дейността на лица, извършвали международен трафик на наркотици. В резултат при проверка на влекач с полуремарке с чужда регистрация на ГКПП Капитан Андреево в кабината на товарния автомобил са намерени и иззети 12 пакета с 12,63 кг кокаин.

Няколко дни по-късно - на 12.10.2026 г., след проведена от служители на ГДБОП и Агенция „Митници“ специализирана полицейска операция на териториите на областите Ловеч, Монтана и Велико Търново са установени още два влекача с ремаркета, но с български регистрации. При проверки в специално изградени тайници на покрива на едното ремарке са намерени и иззети 204 вакуумирани пакета, съдържащи 245 кг марихуана. Във второто ремарке, в товар с пакетирани месни продукти, са открити 14 пакета със 17 кг кокаин.

По линия на противодействието на незаконната миграция в периода 1-31 октомври 2026 г. са проведени 333 специализирани полицейски операции и са заловени 23 незаконно пребиваващи в България граждани на трети страни.

47 са задържаните за незаконно превеждане през границата и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната (престъпления по чл. 279, 280 и 281 от НК), като са образувани и нови 28 досъдебни производства.

Сред по-значимите случаи е задържането на 22-ма български и чуждестранни граждани при специализирана полицейска операция на служители на ГДГП и ГДНП. В хода й са претърсени 6 адреса, намерени и иззети са вещи и предмети, имащи отношение към извършваната престъпна дейност. В хода провежданите издирвателни мероприятия и следствени действия по образуваното досъдебно производство са установени 4 жилища на територията на София, използвани от участници в организирана престъпна група за настаняване и укриване на нелегални мигранти, с произход основно от Иран, Сирия и Ирак. Извършени са разпити на свидетели пред съдия, а в качеството на обвиняеми са привлечени 7 сирийски граждани.

Данните на междуведомственото звено показват, че през октомври 2026 г. са влезли в сила 454 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 45 за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.

Специализираното междуведомствено звено бе създадено със съвместна заповед между прокуратурата и МВР през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.

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