Експлозия във военноморската база в Бенгази в източната част на Либия е станала на борда на руски кораб, акостирал на градското пристанище, съобщи базираното в Източна Либия правителство в неделя, цитирано от Ройтерс. Властите подозират атака с дрон.
Плавателният съд е спрял на пристанището в Бенгази за зареждане с гориво и попълване на запасите на път обратно към Русия съгласно споразуменията за морско сътрудничество между Либия и РФ.
Няма данни за загинали, но има ранени по данни на правителството. Броят и националността на пострадалите засега не са известни. Властите осъдиха предполагаемата атака като нарушение на суверенитета на Либия и заплаха за морската безопасност, допълни Ройтерс.Следете новините ни в :
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22.11 2026 в 17:56
Бенгази е до Египет.
Русия години наред поддържа местните активно.
False flag. ;--)
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22.11 2026 в 17:31
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22.11 2026 в 17:06
Аз мисля, че са неуредени сметки между сицилианската мафия и капитана.
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