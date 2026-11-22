Експлозия във военноморската база в Бенгази в източната част на Либия е станала на борда на руски кораб, акостирал на градското пристанище, съобщи базираното в Източна Либия правителство в неделя, цитирано от Ройтерс. Властите подозират атака с дрон.

Плавателният съд е спрял на пристанището в Бенгази за зареждане с гориво и попълване на запасите на път обратно към Русия съгласно споразуменията за морско сътрудничество между Либия и РФ.

Няма данни за загинали, но има ранени по данни на правителството. Броят и националността на пострадалите засега не са известни. Властите осъдиха предполагаемата атака като нарушение на суверенитета на Либия и заплаха за морската безопасност, допълни Ройтерс.

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