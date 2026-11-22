Американският президент Доналд Тръмп обяви, че би му било трудно да работи със сенатор Чък Шумър, ако демократът бъде избран за лидер на мнозинството в Сената, предаде Ройтерс.

Ще ми бъде много трудно да работя с Чък Шумър, ако той стане лидер на мнозинството в Сената. Веднъж вече се провали зле като „лидер“, един от най-лошите в историята, и почти не се съмнявам, че ще се провали отново. Единственото, което правеше, беше да поддържа измамата за „Русия, Русия, Русия“, както и много други измами и мошеничества, с което направи победата ми през 2024 г. лесна и славна, написа Тръмп в Тръмп в "Трут сошъл".

Шумър, демократ от Ню Йорк, в момента е лидер на малцинството в Сената, но догодина демократите ще поемат контрола и над двете камари на Конгреса след убедителните си победи на междинните избори по-рано този месец.

Въпреки изборните победи, Шумър е изправен пред недоволни прогресивни членове на партията. Според тях парламентарната група на демократите се нуждае от ново ръководство. Демократичният сенатор от Мериленд Крис Ван Холън се кандидатира за лидерския пост в Сената, въпреки че Шумър заяви, че разполага с необходимите гласове, за да остане начело. Гласуването, което ще се проведе при закрити врата с тайна бюлетина, е насрочено за следващия месец, съобщи Ройтерс.

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