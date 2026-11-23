Граждани протестираха на международното летище "Сиатъл - Такома", след като маскирани служители на американската имиграционната служба (ICE) арестуваха баща и дъщеря преди полета им, предаде "Гардиън".

Протестиращите издигнаха плакати с надписи "Закрийте ICE" и скандираха "ICE – веднага вън!".

В неделя служители на ICE повалиха на земята Рикардо Ларондо Мендоса и го задържаха заедно с дъщеря му София Ернандес Мехия на летището в Сиатъл. Адвокатът на двамата задържани заяви, че те са отивали на кръщене в Калифорния.

Мендоса и дъщеря му живеят в САЩ от 2015 г. Според властите двамата задържани са останали в страната след изтичане на визите им.

Адвокатът им заяви, че те са в процедура за узаконяване на престоя си. По негови думи Мехия се е омъжила за американски гражданин и е подала документи за промяна на имиграционния си статут.

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