Граждани протестираха на международното летище "Сиатъл - Такома", след като маскирани служители на американската имиграционната служба (ICE) арестуваха баща и дъщеря преди полета им, предаде "Гардиън".
Протестиращите издигнаха плакати с надписи "Закрийте ICE" и скандираха "ICE – веднага вън!".
В неделя служители на ICE повалиха на земята Рикардо Ларондо Мендоса и го задържаха заедно с дъщеря му София Ернандес Мехия на летището в Сиатъл. Адвокатът на двамата задържани заяви, че те са отивали на кръщене в Калифорния.
Мендоса и дъщеря му живеят в САЩ от 2015 г. Според властите двамата задържани са останали в страната след изтичане на визите им.
Адвокатът им заяви, че те са в процедура за узаконяване на престоя си. По негови думи Мехия се е омъжила за американски гражданин и е подала документи за промяна на имиграционния си статут.Следете новините ни в :
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23.11 2026 в 15:15
• INA § 222(g) (8 U.S.C. § 1202(g)) – Автоматично анулиране на визата. Според тази разпоредба в момента, в който туристът надвиши разрешения срок на престой (дори с един ден), настоящата му виза става автоматично невалидна. За бъдещо влизане в САЩ той е длъжен да кандидатства за нова виза, обикновено в консулство в родината си.
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• 10-годишна забрана при незаконно присъствие от 1 година или повече.
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23.11 2026 в 15:08
INA § 245(c)(2) (8 U.S.C. § 1255(c)(2)) – Ограничения за промяна на статута. Нарушаването на срока на престой лишава лицето от правото да удължи престоя си или да промени неимигрантския си статут в друг, докато се намира на територията на САЩ (с малки законови изключения, например при брак с американски гражданин).
Получаваме сводки за подобни нарушения ежедневно в офиса ни в България и сме в течение на тези процеси в САЩ
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