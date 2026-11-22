Паоло Булгари, италианският бижутер, помогнал за превръщането на семеен бизнес в световна империя за луксозни стоки, чиито творения са носени от филмови звезди и кралски особи, почина на 89-годишна възраст, съобщи Ройтерс.

Булгари е роден в Рим през 1937 г и е внук на Сотириос Вулгарис – гръцки майстор на сребърни изделия от областта Епир, който напуска Гърция и се установява в Италия. В края на XIX век Вулгарис основава бъдещата бижутерска къща „Булгари“, а семейството италианизира фамилното си име, припомня Ройтерс.

Паоло се присъединява към семейния бизнес през 1960 г. Той си изгражда репутация на един от водещите експерти по скъпоценни камъни в индустрията, предава агенцията.

Водещият бранд на компанията – BVLGARI прави освен бижута, часовници, парфюми, аксесоари и хотели, като открива бутици в големи световни столици като Ню Йорк, Париж и Женева.

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