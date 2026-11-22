Руският президент Владимир Путин не е приятел, когато става въпрос за Украйна, заяви в неделя директорът на националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън, цитиран от Ройтерс. Това изказване на Клейтън идва дни, след като президентът Доналд Тръмп се изказа топло за руския лидер.

„Той не е приятел на Америка в Украйна. Изобщо“, каза Клейтън в предаването „Тази седмица“ по телевизия ABC News.

На въпрос относно неотдавнашното описание на Путин от страна на Тръмп като приятел, Клейтън отвърна, че терминът е „напълно уместен“ в контекста на дискусиите между лидерите на трите водещи ядрени сили в света — Съединените щати, Русия и Китай — по време на срещата на върха миналата седмица в Китай, съобщи Ройтерс.

В четвъртък Тръмп защити думите си за Путин като приятел, като каза, че „е хубаво да имаш хора, които разполагат с 4000 ядрени оръжия, за приятели, вместо за врагове“. Но когато в петък отново му беше зададен въпрос по тази тема, Тръмп отказа да каже дали Путин е приятел на САЩ като цяло: „Не мога да говоря от името на Америка“, предаде думите на американския президент агенцията.

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