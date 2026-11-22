Германската армия започна първите си тактически изпитания на дронове камикадзе по време на учения в неделя в Литва. Планът е до края на 2027 г. там да бъде разположена за постоянно бронирана бригада от 5000 германски военнослужещи, предаде Ройтерс.

Това са най-мащабните германски военни учения в Литва до момента. Германия рязко увеличи разходите си за отбрана след руската инвазия в Украйна, като инвестира стотици милиарди евро, за да модернизира въоръжените си сили след десетилетия на пренебрегване.

Новоформираната 45-а танкова бригада, базирана в Руднинкай и Рукла (Литва), ще включва около 5000 военнослужещи и 2000 превозни средства, сред които десетки танкове до края на 2027 г. Около 1800 от тези военни вече се намират в Литва, съобщи още агенцията.

Германските войски в Руднинкай проведоха и първите тестове на софтуера за насочване Clarity на компанията Helsing – инструмент, базиран на изкуствен интелект. Clarity може да пресява големи обеми от данни, подавани от сателити, дронове и други сензори, по-бързо от всеки човек, да ги анализира и да препоръчва действия, допълва агенцията.

Представители на НАТО от години предупреждават за нарасналата заплаха от страна на Русия, която може да предприеме нападение срещу съюзническа територия още през 2029 г.

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