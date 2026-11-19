Глоба в размер на 350 евро може да получат шофьорите в Гърция при неправилно използване на пътните ленти, съобщава електронното издание "Иефимерида". Санкцията е предвидена в новия правилник за движение по пътищата, който е в сила от есента на миналата година. Правилното използване на лентите за движение е от особено значение на автомагистралите, където високите скорости изискват по-голямо внимание от страна на шофьорите и строго спазване на правилата за движение, пише БТА.

Глобата при неправилно използване на лявата лента на автомагистралата може да достигне 350 евро в зависимост от категорията на автомобила и естеството на нарушението. Според член 33 от новия правилник за движение по пътищата лявата лента на автомагистралите и скоростните пътища може да се използва от автомобили и мотоциклети само за изпреварване. Това означава, че шофьорите не могат да продължат да се движат в нея, след като извършат маневра по изпреварване. Те трябва да я напуснат при първа възможност и да преминат в дясната лента. За нарушение на правилото шофьорите на автомобили и мотористите могат да бъдат санкционирани със 150 евро и отнемане на книжката за период от 20 дни.

Още по-голяма е санкцията за шофьорите на тежкотоварни автомобили. При тях глобата може да достигне 350 евро като свидетелството им се отнема за 30 дни. Предвижда се спиране от движение на превозното средство, се посочва още в публикацията.

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