Мерц със заплаха и към Радев: Спирам бюджета на ЕС, ако всички не плащат за Украйна

OFFNews 10 ноември 2026 в 10:18 4913 7
Мерц

Снимка БГНЕС
Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц заплаши да блокира приемането на следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз, ако всички членки на блока не одобрят допълнително финансиране на Украйна, съобщава британският Файненшъл таймс.

Вестникът отбелязва, че четири европейски държави — Унгария, Словакия, България и Чехия — са дали да разберат, че няма да участват в по-нататъшното финансиране на Украйна. Мерц призова да бъде намерен начин за подкрепа на Киев „от 2028 г. нататък, който да бъде подкрепен от всички членки“ на Европейския съюз.

Журналистите на изданието посочват, че са се запознали с писмо на Мерц до председателя на Европейския съвет Антониу Коща, в което канцлерът заявява, че Берлин може да гласува за бюджета само в случай, че ЕС единодушно одобри отпускането на допълнителни средства за Киев.

В края на 2025 г. ЕС се договори да отпусне на Украйна 90 млрд. евро за следващите две години. Поради мащаба на бойните действия обаче в украинските финанси се е образувала дупка от 70 млрд. евро, която трябва да бъде запълнена през 2027 г. ЕС вече е се съгласил да отпусне две трети от тази сума, или около 45 млрд. евро.

„Колективните задължения на всички нас, без изключение, ще помогнат справедливо да се затвори пролуката (в бюджета на Украйна), и това е необходимо условие за решаването на въпроса, както и за обсъждането на всички следващи стъпки, по-специално тези с финансови последствия“, се казва в писмото на Мерц.

Посланието е изпратено в навечерието на сбирката на европейските лидери в Дъблин, която ще се проведе в четвъртък и петък.

ФТ отбелязва, че Мерц би искал да постигне промяна в принципа за вземане на решения за финансирането на Украйна, така че то да може да бъде одобрявано с обикновено мнозинство, без право на вето на отделни държави. По този начин в бъдеще подкрепата за Киев няма да зависи от промяната на политическата конюнктура в отделните държави. 

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Коментари
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2010

7

prikobzon

10.11 2026 в 13:56

-0
+0
Е те мунчовците го очакват това и за това се набълбукаха с кредити!
Мръсни комундели, не могат да управляват и това си е!

18045

6

Anton Donchev

10.11 2026 в 13:24

-0
+2
Ако ще играят в неговия отбор, хората на Радев да се примолят на батюшка Путин за пари. Германците се оправят много добре с такива след Орбан.

-1338

5

Октим

10.11 2026 в 12:40

-0
+2
Струва ми се, че от тези думи на Мерц клепоухия капут ще остане много доволен, тъй като това е задачата и целта му ...???

8020

4

plamen-f

10.11 2026 в 10:54

-0
+0
Und gehen wir weiter!

5015

3

McLoud

10.11 2026 в 10:51

-0
+25
Мерц ми харесва още от началото. Германците тогава направиха добър избор, но хибридчиците на Путин - и те не спят. Твърдата му позиция е напълно логична - няма само някои държави да плащат, а други наготово да печелят от общата сигурност.

2990

2

Джендо Джедев

10.11 2026 в 10:28

-0
+34
Правилно! То само с лапане не става. "Невинният възток" (по Алеко) иска само да папка и на него да му помагат, като е да се помогне някому - "Нема пАре!". Клети Андрешковци! Башка - стокхолмският синдром спрямо Оркистан.

2252

1

Деспин Митрев

10.11 2026 в 10:27

-0
+26
Както русофилистиците казват - пак настъпихте мотиката! Какво стана с комунизЪма с евро и във ЕС - че го биде ли? Звучеше много примамливо за пролетариата :)
 
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