Мерц със заплаха и към Радев: Спирам бюджета на ЕС, ако всички не плащат за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц заплаши да блокира приемането на следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз, ако всички членки на блока не одобрят допълнително финансиране на Украйна, съобщава британският Файненшъл таймс.

Вестникът отбелязва, че четири европейски държави — Унгария, Словакия, България и Чехия — са дали да разберат, че няма да участват в по-нататъшното финансиране на Украйна. Мерц призова да бъде намерен начин за подкрепа на Киев „от 2028 г. нататък, който да бъде подкрепен от всички членки“ на Европейския съюз.

Журналистите на изданието посочват, че са се запознали с писмо на Мерц до председателя на Европейския съвет Антониу Коща, в което канцлерът заявява, че Берлин може да гласува за бюджета само в случай, че ЕС единодушно одобри отпускането на допълнителни средства за Киев.

В края на 2025 г. ЕС се договори да отпусне на Украйна 90 млрд. евро за следващите две години. Поради мащаба на бойните действия обаче в украинските финанси се е образувала дупка от 70 млрд. евро, която трябва да бъде запълнена през 2027 г. ЕС вече е се съгласил да отпусне две трети от тази сума, или около 45 млрд. евро.

„Колективните задължения на всички нас, без изключение, ще помогнат справедливо да се затвори пролуката (в бюджета на Украйна), и това е необходимо условие за решаването на въпроса, както и за обсъждането на всички следващи стъпки, по-специално тези с финансови последствия“, се казва в писмото на Мерц.

Посланието е изпратено в навечерието на сбирката на европейските лидери в Дъблин, която ще се проведе в четвъртък и петък.

ФТ отбелязва, че Мерц би искал да постигне промяна в принципа за вземане на решения за финансирането на Украйна, така че то да може да бъде одобрявано с обикновено мнозинство, без право на вето на отделни държави. По този начин в бъдеще подкрепата за Киев няма да зависи от промяната на политическата конюнктура в отделните държави.

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