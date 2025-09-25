ПП ще подкрепят ''Възраждане'' за свалянето на Киселова, ДБ категорично отказват

"Продължаваме промяната" и "Демократична България" отново се разминаха в позициите си - този път относно събирането на подписи от "Възраждане" за свалянето на Наталия Киселова от поста председател на Народното събрание.

Петър Петров от "Възраждане" обяви, че започват консултации с партиите извън управляващото мнозинство с искане за сваляне на Киселова.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев посочи, че биха подкрепили "Възраждане" в събирането на подписи за нейната оставка.

"Ние свалихме доверието си от Наталия Киселова още когато тя се присъедини към "ДПС-Ново начало", въпреки че беше подписала за кордон. Така че от гледна точка на ПП, ние бихме подкрепили всички усилия за искането на нейната оставка", заяви Василев.

Коалиционните им партньори от "Демократична България" обаче заявиха, че не биха подкрепили "Възраждане".

"Нищо няма да подкрепим на "Възраждане", категоричен бе съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Коалиционните партньори обаче са на едно мнение за невъзможността да се събере кворум и парламентът да работи.

Два дни поред 51-ото Народно събрание не успява да събере кворум, тъй като опозицията отказва да се регистрира.

По думите на Асен Василев за втори пореден ден управляващите не могат да си осигурят кворум в НС и това започва много да прилича на правителството "Орешарски".

"Там (правителството Орешарски) се криеха по задните входове, тук заграждат, защото ги е страх. Не могат да си осигурят кворум и си търсят "златен пръст". "Златен пръст" на това правителство няма да бъдем", каза Асен Василев в кулоарите на парламента.

Бившият финансов министър отбеляза, че това правителство е изключително вредно и "трябва да си тръгне максимално скоро".

Мирчев отбеляза, че управляващите не могат да си осигурят кворум и отказват да гласуват предложения на ПП-ДБ, защото "обикалят света с туристически куфарчета".

"Едните са в Япония, другите са в САЩ, третите в Африка... Има хора навсякъде. Ние сме най-парламентарно представената вселенска институция и затова няма кворум", каза Мирчев.

На въпрос дали ПП ще са тези, заради които ще бъде осуетено второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост след писмото от "Обнови Европа", Асен Василев отговори, че от една година предупреждават, че има проблеми с изпълнението на мерките по плана, а от Европа ясно казват: "Това, което предлагате за антикорупционната комисия, не е политически независимо. Това, което правите, е да имате политически затворници".

"Тези, които осуетяват парите за българските граждани, са Борисов и Пеевски - за това, че държат Благо Коцев като политически затворник и че втора година не позволяват да се избере политически независима антикорупционна комисия. В България с медиите на "голямото Д" може и да успеят да замажат очите, но очевидно в Брюксел не могат", добави Василев.

Евродепутатите либерали поискаха Европейската комисия да спре плащанията към България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев, който принадлежи към тяхната партия, съобщи "Политико".

Председателката на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе изпрати писмо до Европейската комисия, в което заявява, че българските власти използват независимата антикорупционна комисия за политически цели. По думите ѝ Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е превърната в инструмент за натиск върху опозиционни фигури.

Междувременно Атанас Славов обърна внимание на вчерашното решение на Висшия съдебен съвет (ВСС) да определи Борислав Сарафов за нов 6-месечен период за и.ф. главен прокурор.

Според него обаче взетото решение е в пряк разрез със Закона за съдебната власт.

"Вчера бяхме свидетели на една безпрецедентна ситуация във Висшия съдебен съвет, където в пряко нарушение на Закона за съдебната власт и.ф. главен прокурор беше определен за нов шестмесечен период, в нарушение на закона, при нелегитимни действия на ВСС. Прокурорската колегия се е превърнала в шпицкоманда, която изпълнява политически поръчки", коментира народният представител от ПП-ДБ.

В тази връзка той апелира министърът на правосъдието да свика заседание на Пленума на ВСС, за да обсъди ситуацията.