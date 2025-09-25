''Възраждане'' събира подписи за сваляне на Киселова от председателския пост в НС

"Възраждане" събира подписи за сваляне на Наталия Киселова от председателския пост на парламента заради "системно неизпълнение на задълженията". За да бъде внесено искането в деловодството, са нужни 80 подписа.

От партията ще водят преговори с формациите извън управляващото мнозинство ГЕРБ, БСП, ИТН и подкрепящата ги "ДПС-Ново начало", съобщи в кулоарите на парламента Петър Петров от "Възраждане".

Миналата седмица парламентарната група на "Възраждане" внесе възражение срещу разпределението на Киселова на комисии на законопроектите, с които се отнемат правомощията на президента да издава указ за назначаване ръководителите на службите Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО).

Петър Петров посочи, че законопроектите за "байпас" на президента при избор на шефове на службите са разпределени към вътрешната комисия в парламента, а не към комисията за контрол на службите, която би трябвало да е водеща.

По думите му според закона министърът на вътрешните работи няма специална компетентност и изрични правомощия, освен да е член на Съвета по сигурността.

"В момента комисията за контрол на службите е ръководена от „Възраждане“ и няма как да има положителен доклад за законопроектите", каза още Петър Петров.