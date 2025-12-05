Управляващи, синдикати и работодатели с нова среща за бюджета

Министърът на финансите Теменужка Петкова

Министърът на финансите Теменужка Петкова

Министърът на финансите Теменужка Петкова ще проведе нова среща със социалните партньори – работодателските организации и синдикатите, във връзка с подготовката на Закона за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година, съобщиха от МФ. 

Разговорите ще започнат в 10.00 часа. Срещата ще бъде предавана на живо в официалния фейсбук профил на Министерството на финансите - https://www.facebook.com/minfin.bg

Между социалните партньори има съгласие да не се вдига данък дивидент.

Очаква се да има консенсус и за запазване размера на пенсионната вноска, както и за отпадането на автоматизма при формирането на заплатите в някои държавни сектори. 

