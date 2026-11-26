Лидерите на страните от ЕС се събират днес на извънредна среща на върха в Брюксел. Двете основни теми ще бъдат следващата многогодишна финансова рамка на блока и нуждите на Украйна от финансиране до края на 2027 г. България е представена от премиера Румен Радев.

На фона на сериозни разногласия между държавите за многогодишния бюджет на блока, лидерите ще се опитат да сближат позиции за това как да бъдат разпределени европейските средства между новите приоритети – отбрана, сигурност и конкурентоспособност и традиционните политики – земеделие и кохезионни фондове.

Средствата за кохезия, от които се възползва и България, са намалени с 54 млрд. евро.

В понеделник министърът по европейските фондове Атанас Пеканов каза, че страната ни може да приеме минимално орязване на средствата по това перо, но ще се противопостави на предложението част от данъците от търговията с емисии да отиват в европейския вместо в държавните бюджети.

Лидерите ще обсъдят и финансовите нужди на Украйна. България е съгласна да участва в частта за хуманитарното подпомагане, най-вече там, където има българи, но отказва да помага за закупуването на оръжия.

Лидерите ще обсъдят и бъдещото ръководство на ЕЦБ след предстоящото напускане на Кристин Лагард.

Следете новините ни в :