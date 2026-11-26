Варна, Самсун и Батуми - трите пристанищни региона имат различни проблеми, но общ интерес: да направят товаропотоците между тях по-предвидими. Това е идеята зад LOGINET - „Създаване на устойчива логистична кооперативна мрежа в черноморския регион“, проект на Търговско-промишлената палата - Варна, изпълняван съвместно с търговските камари на Самсун (Турция) и Батуми (Аджара, Грузия) и съфинансиран от Европейския съюз по програма Interreg NEXT Black Sea Basin.

Три региона, три контекста

Всеки регион носи своя контекст. Според проектната документация в Самсун ефективността на логистичния сектор е повлияна от бавния напредък на цифровизацията, остаряла технологична инфраструктура, проблеми с трафика и капацитета на пристанищата, множество митнически процедури и липса на екологична устойчивост. В Аджара логистичният сектор бележи растеж, чието управление става по-сложно, с предизвикателства около проследимостта на товарите и нарастващия екологичен отпечатък. Във Варна акцентът е върху модернизацията на инфраструктурата, прехода към устойчив транспорт и интеграцията на документооборота.

От срещи към практика

Сътрудничеството между трите региона не трябва да остане в рамките на общи срещи. Това е изрично записано в регионалния анализ за Варна: потенциалът за работа със Самсун и Аджара трябва да прерасне в практически решения, които подпомагат ежедневните логистични дейности.

Какво означава това на практика

Трансграничното сътрудничество по проекта има конкретен работен списък от теми. Сред препоръчаните за обсъждане в семинарите са идентифицирането на надеждни трансгранични бизнес партньори, съгласуването на товарите с наличния транспортен капацитет и намаляването на празните курсове на превозните средства и контейнерите. Отделна тема е консолидирането на частични товари, превозвани в двете посоки между държавите, както и оценката на споделен складов капацитет. Към тях се добавят практически насоки за митническите процедури и документацията, предупреждения за прекъсвания по маршрутите и по-добри информационни потоци между пристанищата, превозвачите и логистичните компании.

Устойчивост при кризи

Особено място заема устойчивостта при кризи. Методологията на проекта предлага конкретен въпрос за практическа дискусия: при възникване на сериозно прекъсване или „тясно място“ в пристанище, на граница или по транспортен коридор - кои участници каква информация трябва да споделят, за да се реши проблемът, кой трябва да бъде информиран и какви алтернативи да се разгледат. Последните години показаха колко бързо черноморските маршрути могат да се променят, така че въпросът е далеч от теоретичен.

Доверието като инфраструктура

Инструментът, който свързва тези теми, е доверието между бизнеса. Затова проектът работи и по правила за споделяне на данни при запазване на търговската поверителност, и по изграждане на контакти между организациите в трите региона. Семинарите в Самсун, Варна и Аджара събират публични институции, частен сектор и организации на гражданското общество, а резултатите от всяка работна среща се обобщават в доклад, публикуван от съответния партньор.

Проектът LOGINET продължава до август 2027 г. и цели да засили трансграничната търговия и сътрудничеството в Черноморския басейн чрез по-силна връзка между институциите, взаимно доверие и контакти между хората. За Варна това е възможност градът да бъде част от работеща кооперативна мрежа в региона, а не само точка на картата.

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