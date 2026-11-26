Парламентът одобри на второ гласуване промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които въвеждат така наречения "данък свръхпечалба" и увеличаване на "данък уикенд".

Еднократният данък от 33% ще засегне банки, застрахователни дружества, търговци с храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. не по-малко от 5 млн. евро, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити.

Предвижда се и увеличаване на т.нар. "данък уикенд" от 3% на 7%. Той се начислява върху разходите за лично ползване на фирмени активи, например служебни автомобили. Максималният месечен размер на ваучерите за храна се увеличава от 102,26 на 200 евро, като сумата над досегашния праг ще се облага със 7% данък, удържан от работодателя. При предоставяне на максималния размер данъкът ще бъде 6,84 евро месечно.

Точно както при измененията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и тук увеличенията на размерите на глобите и имуществените санкции за данъчни нарушения предизвикаха дебат. Проблемът, който от опозицията посочиха, е замяната на досегашните размери на глобите в левове със същите суми в евро. Това е на практика двойно увеличение на санкцията.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев неколкократно поиска прегласуване на параграфите със стойностите на глобите. Той призова те да се превалутират по курса 1,95583, а не 1:1. По думите му Народното събрание дава лош пример на бизнеса и българските граждани, а депутатите нарушават клетвата си да се водят от интересите на народа, изпълнявайки сляпо заръката на Министерство на финансите.

И Василев, и Теменужка Петкова от ГЕРБ заявиха, че почти двойното вдигане на глобите е нарушение на закона за еврото, но председателят на бюджетната комисия Константин Проданов посочи, че той вече не е в сила. Милен Трифонов от ПБ пък посочи, че се злоупотребява с процедурите по обяснение на личния вот.

"Това, което правите в момента, е наказание. Това провеждате в момента", каза Велислав Величков от ПП.

Мартин Димитров от "Демократична България" попита защо е направено изключение за глобалните компании, които не се глобяват двойно.

"Вие нямате никакво обяснение защо едните данъци за българските компании бяха удвоени, а за мултинационалните глобални компании имаше точно превалутиране. Именно затова такива неща не се правят без мотивиране", каза депутатът.

Промените обаче бяха приети с гласовете на "Прогресивна България".

Днес предстои и гласуване на промени в Закона за местните данъци и такси. Те предвиждат поетапно увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти – с 30% през 2027 г., с общо 65% през 2028 г. и със 100% през 2029 г. спрямо стойностите от 2026 г. Това ще доведе до повишаване на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущество чрез покупка или дарение. Измененията на този закон също предвиждат почти двойно увеличаване на глоби.

Следете новините ни в :