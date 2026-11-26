Пакет от законодателни и организационни мерки, насочени към изпълнението на правителствения план от 31 мерки за реформа в пътната безопасност, обсъди междуведомствената работна група, ръководена от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и заместник-министър Христина Велинова.

По време на срещата се дискутира въвеждането на автоматизиран контрол чрез електронни доказателствени записи, изграждането на модерна крайпътна инфраструктура и повишаването на квалификацията на водачите и автоинструкторите.

В изпълнение на правителствените приоритети се подготвят изменения в Закона за движението по пътищата, които ще позволят около 20 вида пътни нарушения да бъдат установявани изцяло автоматизирано чрез електронни доказателствени записи от технически средства чрез камери за средна скорост, тол системата и др., без необходимост от физическо спиране на автомобилите. Въз основа на електронните доказателствени записи ще се издават автоматично електронни фишове за превишена скорост, движение в аварийната лента на магистралите, липса на винетка, тол такса или валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

„Колкото по-малко неща оставим отворени за тълкуване, толкова по-ефективен ще бъде контролът. Целта ни е системата да работи автоматизирано и безкомпромисно“, подчерта министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

Работната група ще подготви нормативна рамка и технически стандарти за изграждане на буферни паркинги за тежкотоварни автомобили в непосредствена близост по основните пътни артерии. Освен места за отдих на водачите, съоръженията ще бъдат проектирани така, че да позволяват на контролните органи да извършват проверки на техническата изправност на превозните средства и спазването на режимите на управление и почивка от водачите. Изпълнението на тези дейности ще бъде координирано с вече стартирали проекти в тази насока.

С промени в закона и съвместна наредба между МТС и МВР ще бъдат регламентирани редът и изискванията за изграждане и сертифициране на полигони за безопасно шофиране. Предстои да се обсъди и въвеждането на задължително надграждащо обучение за новите водачи в рамките на първите две години след придобиване на свидетелство за управление.

Министър Пеев инициира отделна среща с представители на Министерство на образованието и науката за регламентиране на единни критериите за подготовка, квалификация и контрол на автоинструкторите.

„Инструкторите трябва да бъдат на най-високо ниво. Ще затворим всички празноти в нормативната уредба, които в момента позволяват компромиси с качеството на обучението“, заяви министър Пеев.

В заседанието участваха представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на образованието и науката, Министерство на иновациите и дигиталните технологии“, Комисия за финансов надзор, ИА „Автомобилна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, ТОЛ управление и други.

Следете новините ни в :